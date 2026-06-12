rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: EU-Asylsystem: SPD-Politikerin Sippel fordert Sicherung der Menschenwürde

Berlin (ots)

Die innen- und migrationspolitische Sprecherin der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, Birgit Sippel (SPD), dringt darauf, menschenwürdige Bedingungen im neuen EU-Asylsystem sicherzustellen.

Im rbb24 Inforadio sagte Sippel am Freitag: "Es ist wichtig, dass die Mitgliedsstaaten sich gegenseitig - in aller Freundschaft - darauf hinweisen, wenn es irgendwo noch hakt, dass die Kommission ihre Arbeit macht und wir als Parlament auch darauf schauen, dass wirklich alle Elemente eingehalten werden."

So müsse insbesondere bei Zwangsmaßnahmen ganz genau hingeschaut werden, sagte die SPD-Politikerin. "Wird etwa eine Hand festgehalten, um einen Fingerabdruck zu nehmen oder geht es darum, wirklich Menschen - und auch Kinder - zu fesseln, zu schlagen. Das wäre alles völlig unzulässig."

Viele Organisationen müssten Zugang zu den Menschen bekommen, um diese zu informieren, aufzuklären und ihnen Ängste zu nehmen, "damit sie wirklich mit den Beamten kooperieren", so Sippel. "Und ich hoffe, dass auch die Beamten weiterhin geschult werden, damit auch sie sich an bestehende Standards halten."

https://ots.de/ZFUO35

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell