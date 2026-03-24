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Omid Nouripour: Die Bundesregierung könnte deutlich mehr tun

Berlin (ots)

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour hat sich dafür ausgesprochen, dass sich Deutschland in der Iran-Frage stärker einmischt. Der Grünen-Außenexperte sagte am Dienstagmorgen im rbb24 Inforadio, zwar sei es richtig, sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen. Andererseits könne man sich auch nicht einfach wegducken. Nouripour betonte: "Wir sind massiv tangiert, ökonomisch und auch sicherheitspolitisch von dem Krieg und von dem, was da gerade passiert. Entsprechend muss man natürlich überlegen, wie man auch Einfluss nimmt."

Als Beispiel nannte Nouripour, den Nachbarstaaten des Iran am Golf, die unbeteiligt in den Krieg hineingezogen wurden, Hilfe bei der Luftabwehr anzubieten. "Die Bundesregierung könnte da deutlich mehr tun", so der Grünen-Politiker.

Das gesamte Interview zum Nachhören finden Sie hier: Interview - Nouripour (Grüne): Deutschland muss sich in Nahost einmischen | rbb24 Inforadio

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