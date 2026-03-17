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Präsident des Bundeskartellamts, Mundt: "Wir sind keine Preisbehörde"

Berlin (ots)

Das Bundeskartellamt sieht derzeit keine Möglichkeit, gegen die steigenden Spritpreise vorzugehen.

Der Präsident des Amtes, Andreas Mundt, verwies am Dienstag im rbb24 Inforadio darauf, dass die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne sehr komplex sei. Auch die Kartellbehörde müsse sie zunächst nachvollziehen: "Wir müssen selber herausfinden, woran das liegt, damit wir wissen, ob wir Verfahren einleiten oder nicht", so Mundt.

Direkt beeinflussen könne das Bundeskartellamt die Preisentwicklung nicht: "Wir sind keine Preisbehörde - das ist etwas, was vielen Leuten nicht klar ist. Wir können, wenn wir Absprachen finden, die Mineralölunternehmen bebußen und das abstellen."

Es gebe aber momentan keine Hinweise darauf, dass sich die Konzerne absprechen, betonte Mundt: "Ich glaube, die Unternehmen brauchen das auch gar nicht. Sie kennen jederzeit die Preise ihrer Wettbewerber, weil die Märkte so transparent sind."

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