Coway gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt

Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt gegeben.

„Unsere kontinuierlichen Investitionen in Kerngeschäftsbereiche wie Forschung und Entwicklung, Marketing und digitale Transformation tragen nun konkrete Früchte und sorgen für eine anhaltende Dynamik des Unternehmens sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene", so Soon Tae Kim, Chief Financial Officer von Coway. „In der zweiten Jahreshälfte wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen, indem wir insbesondere mit unseren wichtigsten Produktlinien wie unseren Eiswasserreinigern und der BEREX-Reihe von Massageliegen und -stühlen eine starke Umsatzentwicklung erzielen."

Die von Coway gemeldeten Erträge stellen sich wie folgt dar:

Umsatz im zweiten Quartal: 1.258,9 Mrd. KRW (+16,3 % gegenüber dem Vorjahr)

Operatives Ergebnis im zweiten Quartal: 242,7 Mrd. KRW (+14,9 % gegenüber dem Vorjahr)

* Die ausgewiesenen Zahlen sind dem konsolidierten K-IFRS- (International Financial Reporting Standards) Abschluss entnommen.

Coway erzielte im ersten Halbjahr einen Gesamtumsatz von 2.433,8 Mrd. KRW (+16,8 % im Vergleich zum Vorjahr) sowie einen Betriebsgewinn von 454,0 Mrd. KRW (+12,1 % im Vergleich zum Vorjahr).

Im zweiten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Inlandsumsatz von 730,3 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 11,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum wurde durch starke Produktverkäufe und die erfolgreiche Einführung neuer Produkte wie dem Icon Pro Water Purifier und dem NOBLE Dehumidifying Air Purifier vorangetrieben. Darüber hinaus stieg die Zahl der neuen Netto-Mietverträge auf 160.000, was die Stärke des Geschäftsmodells von Coway im Bereich Vermietung unterstreicht.

Mit einem Anstieg von 23,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielten die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway einen Quartalsumsatz von 472,8 Mrd. KRW. Die malaysische Tochtergesellschaft des Unternehmens trug 355,5 Mrd. KRW zum Umsatz bei, was einem Anstieg von 23,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Tochtergesellschaften von Coway in den Vereinigten Staaten und Thailand mit einem Umsatz von 58,1 Mrd. KRW (+1,0 % gegenüber dem Vorjahr) bzw. 42,9 Mrd. KRW (+49,5 % gegenüber dem Vorjahr) ebenfalls ein stetiges Wachstum verzeichneten.

Weitere Einzelheiten über die finanzielle Performance von Coway finden Sie auf der Seite des Unternehmens Investor Relations.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

