Ein neuer Ausdruck des Handwerks – Wandgestaltung zwischen Kunst und Verantwortung

Mannheim

In einer Zeit, in der Individualität, Nachhaltigkeit und emotionale Räume an Bedeutung gewinnen, verschiebt sich auch der Fokus der Wandgestaltung. Wo einst monochrome Farbtöne dominierten und Funktionalität über Gestaltung stand, entstehen heute ganzheitliche Raumkonzepte, die Ästhetik und Haltung miteinander verbinden. "Die Wand ist mehr als nur Fläche – sie ist Bühne, Spiegel und Erinnerung zugleich", sagt Girolamo Pellerino, Geschäftsführer von Arti Decorative und erklärt so den tiefgreifenden Wandel, der derzeit die Welt des Malerhandwerks durchzieht.

Getragen wird dieser Wandel von Handwerkern, die bereit sind, über klassische Techniken hinauszudenken. Sie entdecken in der kreativen Wandgestaltung nicht nur ein neues Betätigungsfeld, sondern auch eine Form des Ausdrucks, die Kunst, Handwerk und Verantwortung vereint. Die Deutsche Wandgestaltungsakademie (DWA) unter der Leitung von Girolamo Pellerino hat sich diesem Anspruch verschrieben. Neben der handwerklichen Ausbildung fördert sie eine neue Haltung: Räume als Unikate zu verstehen, Gestaltungen als kulturelle Botschaften – und das Handwerk als Mittler zwischen Natur, Mensch und Raum.

Vom Handwerker zum Raumgestalter

Die kreative Wandgestaltung erfährt eine Renaissance, denn die Nachfrage nach stilvollen Raumlösungen steigt stetig. Kunden suchen nach Ausdruck und Oberflächen, die Geschichten erzählen. Eintönige, dunkle Farbtöne weichen nuancenreichen Gestaltungen mit Tiefe und Struktur.

Dieser Wunsch trifft auf ein Handwerk, das bereit ist, sich neu zu erfinden. Die DWA bietet praxisnahe Schulungen, in denen alte Techniken neu interpretiert und mit modernen Materialien kombiniert werden. Regionale Stile, persönliche Handschrift und kreative Freiheit bilden den Kern dieser Weiterbildungen.

Inspiration trifft Technik

Im Zentrum der Ausbildung steht die Entfaltung von Kreativität: Florale Muster, dreidimensionale Effekte, fließende Farbverläufe und überraschende Materialkombinationen schaffen eindrucksvolle Oberflächen. Diese Techniken ermöglichen es, Räume atmosphärisch zu formen – sei es im privaten Wohnbereich, im Hotel oder in öffentlichen Repräsentationsräumen.

Dabei versteht sich die Akademie nicht als klassische Lehranstalt, sondern als Inspirationsquelle. Sie gibt Impulse, fördert das gestalterische Denken und vermittelt ein tiefes Verständnis für Materialien und Wirkung.

Die Wiederentdeckung traditioneller Veredelungstechniken

Ein Musterbeispiel für diese neue Ästhetik ist die Encausto-Technik – ein Verfahren mit natürlichem Perlmuttglanz, das über Jahrhunderte fast in Vergessenheit geraten war. Heute wird es wiederentdeckt und in exklusiven Bauprojekten weltweit eingesetzt.

Ob in der Elbphilharmonie, dem Jüdischen Zentrum in München oder dem ehemaligen Bundesrat in Berlin – Enkaustik steht für stillen Luxus und gehobenes Kunsthandwerk. Der natürliche Glanz, die Tiefe der Oberfläche und die edle Haptik verleihen Räumen eine zeitlose Präsenz. Diese Technik zeigt exemplarisch, welches gestalterische Potenzial im Malerhandwerk schlummert, wenn Tradition auf Moderne trifft.

Was Kunden heute suchen

Die Erwartungen an Wandgestaltung sind heute differenzierter denn je. Kunden wünschen sich keine Standardlösungen, sondern Oberflächen, die Charakter haben. Räume sollen sinnlich erfahrbar sein – mit Farben und Strukturen, die Atmosphäre schaffen.

Vor allem natürliche Materialien gewinnen an Bedeutung. Kalk, als ökologischer und atmungsaktiver Baustoff, steht beispielhaft für eine neue Haltung: gesund bauen, nachhaltig denken, ästhetisch gestalten. Durch eine verantwortungsbewusste Gestaltung und hohe ästhetische Ansprüche verbindet Arti Decorative diese Anforderungen miteinander.

Nachhaltigkeit als gestalterische Haltung

Immer mehr Handwerksbetriebe erkennen in dem neuen Bewusstsein für Nachhaltigkeit eine reale Chance. Wer nachhaltige Materialien verarbeitet, trägt zur ökologischen Baukultur bei und schafft Räume mit Substanz. Farben auf Basis natürlicher Pigmente, mineralische Putze und atmungsaktive Systeme überzeugen dabei optisch und ideell gleichermaßen.

Diese Haltung spiegelt sich auch im Angebot der DWA wider. Neben gestalterischer Ausbildung steht dort auch die Vermittlung von Werten im Fokus. Die Teilnehmer lernen, wie sie Nachhaltigkeit, Qualität und Handwerkskunst sichtbar machen – nicht nur in der Ausführung, sondern auch in der Kommunikation mit Kunden.

Handwerk als Vermittler zwischen Kunst, Mensch und Natur

So wird der Maler zum Erzähler, der mit Farben und Materialien Räume formt, die wirken. Es geht nicht mehr nur um Technik, sondern um Haltung und ein Gespür für Materialien, Menschen und Räume. Die Seminare von Arti Decorative fördern diese Werte und machen Handwerker zu Botschaftern einer neuen Baukultur.

Die DWA bietet an dieser Stelle neben handwerklichen Fähigkeiten auch Perspektiven. Wer bereit ist, neue Wege zu gehen, findet hier Inspiration und eine echte künstlerische Heimat. Denn wahre Gestaltung entsteht dort, wo Material, Idee und Mensch im Einklang wirken.

Über Arti Decorative:

Girolamo Pellerino ist der Geschäftsführer von Arti Decorative. Sein Team hat sich auf eine nachhaltige Wandgestaltung spezialisiert. Im Fokus stehen natürliche, langlebige Baustoffe auf Kalkbasis und der bewusste Verzicht auf Chemikalien und Schadstoffe. In der Wandgestaltungsakademie geben sie ihr Wissen außerdem in Form von praxisorientierten Seminaren an andere Handwerker weiter. Mehr Informationen unter: https://www.artidecorative.de/

