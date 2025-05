Coway Co., Ltd.

Coway gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt.

„Coway hat sowohl auf dem heimischen als auch auf dem globalen Markt solide Ergebnisse erzielt", sagte Soon Tae Kim, Finanzleiter von Coway. „Diese Erfolge wurden durch die fortgesetzte Einführung kundenorientierter, innovativer neuer Produkte sowie durch die Stärkung unserer strategischen Marketingaktivitäten erzielt. Im zweiten Quartal werden wir weiterhin in einem sich ständig verändernden Markt agil bleiben, während wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen verbessern und die Expansion unseres Geschäftsbereichs Altenpflege, Coway Life Solution, beschleunigen, um ein stabiles, langfristiges Wachstum zu gewährleisten."

Coway meldete die folgenden Ergebnisse:

- Umsatz im ersten Quartal: 1.174,9 Mrd. KRW (+17,3 % gegenüber dem Vorjahr)

- Operatives Ergebnis im ersten Quartal: 211,2 Mrd. KRW (+9,0 % gegenüber dem Vorjahr)

* Die ausgewiesenen Zahlen sind dem konsolidierten K-IFRS- (International Financial Reporting Standards) Abschluss entnommen.

Das Inlandsgeschäft von Coway verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 678,6 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der Nettomietverträge um 63,0 % im Vergleich zum Vorjahresquartal angetrieben und belief sich im ersten Quartal auf 103.000. Das Ergebnis wurde auch durch den starken Absatz neuer Produkteinführungen wie dem Looloo Double Care Bidet 2 und der NOBLE 2.0 Luftreiniger-Serie sowie durch die anhaltende Beliebtheit wichtiger Produktlinien wie der Icon-Wasserreiniger-Serie und der BEREX-Matratzen- und Massagesessel-Reihe getragen.

Die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway erzielten im ersten Quartal einen Umsatz von 446,7 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 25,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens in Malaysia erzielte einen beeindruckenden Umsatz von 328,9 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Thailand mit einem Umsatz von 60,0 Mrd. KRW (+33,7 % gegenüber dem Vorjahr) bzw. 42,9 Mrd. KRW (+43,9 % gegenüber dem Vorjahr) ebenfalls ein stetiges Wachstum verzeichneten.

Coway kündigte außerdem an, im Rahmen seines Plans zur Steigerung des Unternehmenswerts in diesem Jahr eigene Aktien im Wert von 110 Milliarden KRW zurückzukaufen. Die zurückgekauften Aktien sollen durch Maßnahmen wie die Einziehung den Unternehmenswert steigern.

Weitere Einzelheiten über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern.Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2682518/Image__Coway_Financial_Results.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-gibt-finanzergebnisse-fur-das-erste-quartal-des-geschaftsjahres-2025-bekannt-302452181.html

Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell