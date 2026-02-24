PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Wadephul: EU bald einig über Ukraine-Hilfen

Berlin (ots)

Bundesaußenminister Johann Wadephul rechnet damit, dass die EU sich schnell auf neue Ukraine-Hilfen einigt.

Man habe hart verhandelt, und manchmal dauere es in Europa eben ein bisschen, sagte Wadephul am Dienstag im rbb24 Inforadio. 25 Staaten stünden geschlossen an der Seite der Ukraine - zwei nicht, so der CDU-Politiker:

"Das ist neuerdings die Slowakei. Ich glaube, das ist dort nicht so dramatisch. Die Probleme und die Fragen, die sich dort stellen, lassen sich lösen. Aber in sehr grundsätzlicher Art und Weise ist das natürlich erneut Ungarn. Dabei verrät Ungarn seine eigene Geschichte, seinen Kampf um Freiheit gegen das Sowjetregime mit der jetzigen Blockade. Aber wir werden die überkommen. Ich rechne damit, dass Ungarn zustimmt. Herr Orban wollte ein Signal setzen vor der Reise der europäischen Spitze nach Kiew."

Zum vierten Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine verwies Wadephul auf russische Misserfolge. "Am Ende des Tages hat Putin keines seiner Kriegsziele erreicht. Jeden Tag sterben Hunderte junge Russen. Das muss man auch sehen. Es sind immense Verluste. Es ist ein dermaßen unsinniger Krieg. Deswegen ist unsere Geschlossenheit gut und wichtig und notwendig in dieser Zeit, um Putin wirklich an den Verhandlungstisch zu bringen."

Die internationale Gemeinschaft sieht Wadephul nach den vier Kriegsjahren sogar gestärkt. "Putin versucht immer wieder, eine Lücke zu finden, den Spaltpilz in die Allianz hineinzutreiben. Das Gegenteil ist aber geschehen. Die NATO ist enger geschlossen als je zuvor. Europa, mal abgesehen von Ungarn, ist enger zusammen als je zuvor. Die NATO ist erweitert um Schweden und Finnland. Das heißt, wir sind am Ende des Tages stärker. Wir haben auch einen Großteil der Verantwortung von den Vereinigten Staaten übernommen, andere Dinge leisten die USA weiterhin. Das ist ja eine allgemeine Lehre, die wir in diesen Tagen ziehen, dass wir auf eigenen Beinen stehen müssen. Aber wir können das auch."

Die Ukraine könne sich jedenfalls der Unterstützung aus Deutschland sicher sein. Man sei schon jetzt der größte militärische Unterstützer: "Ich werde jetzt Wladimir Putin nicht den Gefallen tun und öffentlich sagen, was wir tun, aber wir werden immer das tun, was erforderlich ist. Die Zivilbevölkerung leidet unheimlich. Deswegen leisten wir auch sehr viel sogenannte Winterhilfe. Wir sind die stärksten Unterstützer der Ukraine, weil wir Deutschen wissen, hier geht es nicht nur um die Ukraine und ihre Freiheit, sondern auch um unsere Freiheit."

Das Interview zum Nachhören: Interview - Wadephul (CDU): Von Ungarns Blockade nicht irritieren lassen | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 23.02.2026 – 08:47

    Dröge: Klimaschutz in neuem Heizungsgesetz nicht aufgeben

    Berlin (ots) - Die Grünen pochen auch bei einem neuen Heizungsgesetz auf den Klimaschutz. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, sagte dem rbb24 Inforadio am Montag, Union und SPD sollten bei ihrer Reform nicht zu stark in das bestehende Gesetz eingreifen. "Um dieses Gesetz haben wir ja lange gerungen. Und aus meiner Sicht ist es ein gut abgewogenes Gesetz, das einfach in dieser Form ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:22

    Palästinensischer Botschafter in Österreich: Keine großen Erwartungen "Friedensrat"-Treffen

    Berlin (ots) - Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, hat Erwartungen an das erste Treffen des sogenannten "Friedensrates" gedämpft. Er sprach am Donnerstag im rbb24 Inforadio von einer "Public-Relations-Blase". Das Gremium wurde von US-Präsident Donald Trump gegründet. Beim heutigen Treffen steht die Zukunft des Gazastreifens im ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:45

    BSI: Cyber-Attacke auf Deutsche Bahn hat keine nachhaltigen Auswirkungen

    Berlin (ots) - Der Cyber-Angriff auf die Deutsche Bahn hat laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) keine weiteren Auswirkungen. Die Präsidentin des BSI, Claudia Plattner, sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, die Situation scheine überwunden, "wobei natürlich jederzeit wieder eine neue Welle kommen kann". Sie betonte, dass es bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren