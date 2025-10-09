ONESTY Finance GmbH

ONESTY zum dritten Mal in Folge Testsieger bei der Altersvorsorgeberatung



ONESTY bleibt unangefochtene Nummer eins für erstklassige Finanzberatung in Deutschland: Zum dritten Mal in Folge wurde ONESTY vom renommierten Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung" mit der Note "Hervorragend" ausgezeichnet. In dem Qualitätstest setzte sich ONESTY auch in diesem Jahr mit deutlichem Abstand als Testsieger durch. Mit Bestnoten in den Kategorien Beratungsqualität, Produktangebot sowie beim Aus- und Weiterbildungskonzept bestätigt die ONESTY Finance GmbH erneut ihre führende Position in der Finanzbranche. Als einziges Unternehmen erhielt ONESTY in den Jahren 2023, 2024 und 2025 die Höchstnote 1,0 für die beste Beratungsqualität.

ONESTY punktet mit Fachwissen und stellt Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt

"Diese dritte Auszeichnung in Folge zeigt, dass fundiertes Fachwissen und echte Beratungskompetenz die entscheidenden Faktoren für nachhaltigen Erfolg sind. Unsere Financial Trainer verbinden hohe fachliche Qualifikation mit Einfühlungsvermögen und nehmen sich Zeit, die Lebenssituation jedes Einzelnen wirklich zu verstehen. So entsteht Beratung, die fachlich überzeugt und langfristig zu den Zielen der Menschen passt", sagt ONESTY-CEO Sören Patzig.

Hervorragende Beratungsqualität überzeugt Tester

Auch in der aktuellen Auswertung erhielt ONESTY Sonderpunkte für die herausragende Qualität der Vorschläge bei der Altersvorsorgeberatung, die sich von denen der anderen Testteilnehmer abheben. "ONESTY hat die Empfehlung dahingehend optimiert, dass die gesamte familiäre Situation der Testkunden berücksichtigt wurde und beispielsweise neben vermögenswirksamen Leistungen auch der Erwerb zusätzlicher Rentenpunkte in die Vorschläge mit einfloss. Ebenso wird die Stärkung der Altersvorsorge der einkommensschwächeren Ehefrau forciert", erklärt IVA-Vorstand Dr. Andreas Ritter.

ONESTY erhält erneut Top-Noten für Aus- und Weiterbildungskonzept

Die gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Weiterbildung von Beratern in Deutschland garantieren bereits einen hohen Qualitätsstandard. Das IVA bewertete über das Mindestmaß hinausgehende Fortbildungsmaßnahmen. Auch hier glänzt ONESTY erneut. Die Financial Trainer des Unternehmens investieren deutlich mehr Zeit in ihre Weiterbildung als gesetzlich vorgeschrieben. Damit stellt ONESTY sicher, dass Beratungskompetenz, Produktwissen und rechtliche Rahmenbedingungen stets auf dem neuesten Stand bleiben.

Wer eine neue berufliche Herausforderung und hochwertige Ausbildung sucht, ist bei ONESTY also bestens aufgehoben. Mehr zu den außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter: https://onesty.de/karriere/

Wie hat das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet?

Um die Qualität der Beratung in der Altersvorsorge zu messen, hat das IVA vier relevante Bereiche identifiziert: Beratungsqualität, Produktempfehlung, Produktangebot und das Aus- und Weiterbildungsniveau der Berater. Zur Beurteilung wurden zwei verschiedene Musterfälle entworfen, die es zu bearbeiten galt. Bewertet wurde die Analyse der individuellen Lebens- und Finanzsituation sowie die Auswahl und Begründung von Vorsorgeempfehlungen. Auch in diesem Jahr hat das Institut für Vermögensaufbau 23 Unternehmen kontaktiert, die in Deutschland im Bereich der Altersvorsorgeberatung von Bedeutung sind.

ONESTY setzt als Testsieger für "Beste Altersvorsorgeberatung" Standards in der Branche

Nach den Erfolgen der Vorjahre 2024 und 2023 bestätigt das aktuelle Testergebnis ONESTYs Position als führender Anbieter für unabhängige Altersvorsorgeberatung in Deutschland. Kein anderes Unternehmen im Test erzielte in Summe eine bessere Bewertung.

Die vollständigen Ergebnisse des Qualitätstests "Beste Altersvorsorgeberatung 2025" sind abrufbar unter: https://onesty.de/testsieger

Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.

onesty.de

