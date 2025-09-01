ONESTY Finance GmbH

Constanze Patzig erweitert das CEO-Team von ONESTY

Constanze Patzig steigt bei der ONESTY Finance GmbH auf und übernimmt ab sofort die Position der CEO Strategy & Innovations. Seit über 20 Jahren ist sie in der Finanzbranche tätig und prägt den Erfolg des Familienunternehmens maßgeblich mit.

Zu ihren Meilensteinen zählen der Aufbau und die Leitung der internen Akademie, die Initiierung des Female Empowerment Programs und der Markenrelaunch - Grundlage dafür, dass ONESTY dieses Jahr gleich zweifach mit dem German Brand Award für Markenarbeit und Markenführung ausgezeichnet wurde. Mit dem ONESTY-Female Empowerment Program unterstützt und vernetzt Constanze Patzig gezielt Frauen und ermutigt sie, als unabhängige Beraterinnen Karriere zu machen.

"Mein Ziel ist es, unser Familienunternehmen zukunftsorientiert und noch moderner und digitaler aufzustellen - immer mit dem Anspruch, die Mission von ONESTY umzusetzen: Deutschland finanz-fit zu machen. Dabei liegt mir besonders am Herzen, unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu erreichen. Gleichzeitig möchte ich jungen Menschen eine Plattform bieten, auf der sie ihre berufliche Zukunft selbstbestimmt gestalten können", sagt Constanze Patzig.

Zur ONESTY-Unternehmensführung gehören zudem Sören Patzig, der das Unternehmen gegründet hat und alsCEO federführend die strategische Unternehmensentwicklung vorantreibt, Stefan Granel, der als CEO Products & Quality für die Produktauswahl und -entwicklung zuständig ist, sowie Martin Ruske, der als CEO Law, Risk & Compliance die Bereiche Nachhaltigkeit und Compliance sowie Aus- und Weiterbildung verantwortet.

Sören Patzig erklärt: "Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass meine Tochter nun Teil unseres CEO-Teams ist. Ich habe in den vergangenen Jahren erlebt, mit welchem Engagement, mit welcher Kompetenz und mit welchem Herzblut Constanze unser Unternehmen geprägt hat. Ich bin überzeugt, dass sie ONESTY zum Wohl unserer ONESTY-Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden weiterführen wird. Mit ihr haben wir eine Co-CEO, die wie kaum eine andere die DNA von ONESTY kennt und die nötige Weitsicht mitbringt, um unseren langfristigen Erfolg sicherzustellen und auszubauen."

ONESTY mehrfach Testsieger in der Altersvorsorgeberatung

ONESTY setzt Maßstäbe in der Finanzbranche. Zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen im November letzten Jahres vom renommierten Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet. In den Kategorien Beratungsqualität, Produktempfehlungen, Produktangebot und Aus- und Weiterbildungskonzept erzielte ONESTY Bestnoten. Diese Auszeichnung unterstreicht die herausragende Expertise und die konsequente Kundenorientierung des Unternehmens.

Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY Finance GmbH ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 und 2024 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.

