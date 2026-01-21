rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Vorsitzende des Hauptpersonalrats, Ortmann: Gewaltschutzkonzepte für öffentlichen Dienst in Berlin

Berlin (ots)

Die Vorsitzende des Hauptpersonalrats beim Land Berlin, Daniela Ortmann, hat schnell Gewaltschutzkonzepte für den öffentlichen Dienst in Berlin gefordert.

Im rbb24 Inforadio sagte sie am Mittwoch: "Das ist speziell auf die einzelnen Berufsgruppen bezogen notwendig. (...) Es muss für die einzelnen verschiedenen Arbeitsbereiche eine Gefährdungsbeurteilung stattfinden und es müssen alle sensibel auf das Thema reagieren."

Für Mitarbeiter im Außendienst seien anderen Maßnahmen nötig als zum Beispiel im Bürgeramt, sagte Ortmann.

Die Verantwortung müsse bei den Leitungen der Dienststellen ankommen und diese müssten ihr nachkommen, betonte Ortmann.

Die Berliner Stadtreinigung hatte zuvor zunehmende Aggressivität gegenüber ihren Mitarbeitern beklagt.

