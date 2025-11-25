rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

IG Metall fordert Bekenntnis zum Standort Deutschland

Berlin (ots)

Die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, hat die deutschen Unternehmen aufgefordert, sich zum Standort Deutschland zu bekennen.

Im rbb24Inforadio sagte sie am Dienstag, es gebe in Deutschland eindeutig Stärken: "Wir haben eine starke Grundlagenforschung, wir können Technologie entwickeln. Wir haben Branchen, denen geht es sehr gut, beispielsweise der Luftfahrt, der Rüstungsindustrie, der Medizintechnik."

Man habe sehr goldene Jahre gehabt, betonte Benner. Seit Corona sei es schwieriger geworden: "Aber wir sollten in die Zukunft investieren. Wir erwarten von den Unternehmen anzupacken."

Deutschland könne viel und habe gute, tolle Beschäftigte: "Ich wünsche mir mehr Optimismus und Aufbruch. Und dass wir überlegen, wie wir wieder nach vorne kommen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind."

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell