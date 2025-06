Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe lobt Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" aus - einer der höchstdotierten Umweltpreise Deutschlands

Berlin (ots)

DUH startet zum 50-jährigen Jubiläum den Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" - für Menschen, die mutig und wirksam für Klima, Natur und Demokratie einstehen

Preis wird jährlich in drei Kategorien vergeben: das Preisgeld von 50.000 Euro macht ihn zu einem der höchstdotierten Umweltpreise Deutschlands

Gesucht werden Engagierte aus Zivilgesellschaft, Justiz und Staatsdienst: Nominierungen sind ab sofort möglich unter https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/

Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!". Mit diesem in drei Kategorien künftig jährlich verliehenen Preis werden Menschen gewürdigt, die sich mit besonderem Einsatz und Ausdauer auch gegen Widerstände mutig für Natur, Klimaschutz und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Mit dem Preis setzt die DUH ein klares Zeichen gegen die zunehmenden Angriffe und Einschüchterungen gegen engagierte, umweltbewegte Menschen. In der Kategorie "Umweltheld*in des Jahres" ist der Engagementpreis mit einem Preisgeld von 50.000 Euro dotiert und damit einer der höchstdotierten Umweltpreise Deutschlands.

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir mutige Menschen, die sich für die Natur, Klima und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Menschen, die Druck machen für notwendige Veränderungen und durch ihr Vorbild auch anderen Mut machen. Indem sie ganz konkret aufzeigen, wie David gegen Goliath doch gewinnen kann. Mit dem Bürgerschafts- und Engagementpreis 'DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!' würdigen wir in drei Preiskategorien Menschen, die sich mit Leidenschaft und Ausdauer für Umwelt, Klima und Gesellschaft einsetzen. Die in ihrer Gemeinde, in Initiativen oder vor Gericht mutige und wirksame Zeichen setzen - auch mit starkem Gegenwind. Wir stärken, was unsere Gesellschaft zusammenhält: bürgerschaftliches Engagement, das Veränderungen anstößt, unsere Demokratie lebendig hält und sich der rechten Hetze entgegenstellt."

Der Bürgerschafts- und Engagementpreis wird in folgenden Kategorien verliehen:

In der Kategorie 1: "Umweltheld*in des Jahres" werden Menschen und ihre Initiativen ausgezeichnet, die Wandel nicht nur fordern, sondern ihn auch durchsetzen.

werden Menschen und ihre Initiativen ausgezeichnet, die Wandel nicht nur fordern, sondern ihn auch durchsetzen. In der Kategorie 2: "Umweltjurist*in des Jahres" werden Menschen geehrt, die mit Ausdauer und Geschick lokale Bürgerinitiativen, Betroffene oder Verbände vor Gericht vertreten.

werden Menschen geehrt, die mit Ausdauer und Geschick lokale Bürgerinitiativen, Betroffene oder Verbände vor Gericht vertreten. In der Kategorie 3: "Umweltschützer*in im Staatsdienst" (Harald-Kächele-Preis) werden Umweltschützerinnen und Umweltschützer im Staatsdienst gewürdigt, die auch und gerade in Gremien und Institutionen viel bewegen.

Bis zum 24. August 2025 läuft die Nominierungsphase. Das Publikum stimmt dann vom 6. Oktober bis 7. Dezember 2025 über die Preisträger in allen drei Kategorien ab. Das Ergebnis dieser Publikumsentscheidung fließt in der darauffolgenden finalen Jurysitzung gleichwertig zu den Stimmen der Jury ein. Die festliche Preisverleihung findet am 12. März 2026 im Museum für Kommunikation Berlin statt.

Das sind unsere Unterstützer und Partner: BürgerBegehren Klimaschutz, Der Paritätische (Gesamtverband), Ecosia, flip., GermanZero, holi.social, letsact, mpct, Social Points (SOPS), The Goodwins, Utopia und wechange.

Der Harald-Kächele-Preis ist benannt nach Prof. Dr. Harald Kächele, der sich als Bundesvorsitzender der DUH über Jahrzehnte hinweg unermüdlich für eine ambitionierte Umwelt- und Klimapolitik einsetzte.

Link: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell