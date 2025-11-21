rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Berlin: Große Mehrheit für Böllerverbot - Kritik aus Opposition

In Berlin wird wieder über ein Böllerverbot an Silvester diskutiert. Der innenpolitische Sprecher von Bündnis90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus, Vasili Franco, sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, alle Experten seien sich einig - und auch die Bevölkerung sei klar dafür. "Das ist ein breites Bündnis von der Umwelthilfe über die Gewerkschaft der Polizei und die Ärztekammer und ich kann es nicht verstehen, warum die Politik nicht endlich handelt."

Franco kritisierte, Innensenatorin Iris Spranger (SPD) habe angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass privates Feuerwerk verboten wird, aber bisher sei nichts passiert. Sie und auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) müsste auf Bundesebene mehr Druck machen. "Also tatsächlich muss der Bund endlich das Sprengstoffrecht anfassen. Wir haben derzeit eine absurde Rechtslage. Es ist an einem Tag im Jahr erlaubt, was an den anderen 364 zu Recht verboten ist. Und auch der Berliner Feuerwehrchef sagt, Feuerwerk gehört in die Hände von Profis. Nun müsste der Bund handeln, der macht es nicht. Das liegt vor allem auch daran, dass die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern sich vor diesem Thema wegducken."

Im aktuellen BerlinTrend von rbb 88.8 und der rbb24 Abendschau haben sich drei Viertel der Befragten für ein solches Verbot von privatem Feuerwerk ausgesprochen. Noch größer ist die Zustimmung zu mehr Böllerverbotszonen: Fast 90 Prozent sind dafür. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, sieht darin eine Bestätigung für den Kurs des Senats. Er sagte dem rbb, man wolle diese Zonen in diesem Jahr deutlich ausbauen.

