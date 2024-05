rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

SPD-Bundestagsabgeordneter Papendieck begrüßt Votum für Tesla-Erweiterung

Der SPD-Bundestagsabgeordnete für den brandenburgischen Landkreis Oder-Spree, Mathias Papendieck, hat sich erfreut darüber geäußert, dass die Gemeindevertretung von Grünheide der geplanten Erweiterung des Tesla-Werksgeländes zugestimmt hat.

Papendieck sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, mehr Logistikflächen seien nötig. Bisher erfolgten die Anlieferung von Fahrzeugteilen und der Abtransport der fertigen E-Autos per LKW auf der Straße. "Wir wollen, dass das über den Zug erfolgt, und da brauchen wir einen guten, leistungsfähigen Bahnhof, der dafür sorgt, dass 1.900 LKW-Fahrzeugbewegungen am Tag nicht mehr stattfinden."

Der SPD-Politiker wies außerdem die Kritik von Umweltschützern daran zurück, dass die Erweiterungsflächen in einem Wasserschutzgebiet liegen. Auch dort dürfe man bauen, betonte Papendieck. Entscheidend sei, dass man "absichert, dass keine Schadstoffe in den Boden einsickern und dann ins Wasser". Dafür müsse Tesla "penible" Auflagen einhalten.

