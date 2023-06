Huawei Deutschland Enterprise

Huawei auf dem ISC 2023: High-Performance Computing mit einzigartiger Intelligenz verändern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Vor kurzem fand in Hamburg die International Supercomputing Conference 2023 (ISC 2023) statt. Bei der Konferenz stand eine Vielzahl aktueller Themen wie Systemarchitekturen, parallele Programmiermodelle und Leistungsmodellierung, Anwendungen und Algorithmen, maschinelles Lernen und Quanten-Computing im Mittelpunkt. Experten aus aller Welt kamen zusammen, um gemeinsam die Herausforderungen bezüglich High-Performance Computing (HPC), maschinelles Lernen, Datenanalyse und Quanten-Computing zu klären. Zudem erörterten die Teilnehmenden, wie die Grenzen des herkömmlichen HPC durch neue Technologien und Anwendungen erweitert werden können.

Als Platin-Sponsor der Konferenz teilte Huawei seine Erkenntnisse über den Entwicklungstrend im HPC-Bereich und präsentierte seine Strategien und Innovationen auf diesem Gebiet. Zheng Tong, leitender Netzwerkarchitekt von Huawei in Europa, äußerte auf der Konferenz seine Begeisterung darüber, dass auf der ersten Präsenzmesse der ISC nach der Pandemie zahlreiche Akteure der Branche ihre neuesten Produkte und Lösungen vorstellen. Ebenfalls positiv: Europa hat zuletzt politische Maßnahmen formuliert, die sich günstig auf die HPC-Entwicklung auswirken. Sie verleihen der Branche neuen Schwung und konkretisieren das Entwicklungsziel. Huawei stellt zudem zahlreiche bahnbrechende Netzwerklösungen mit ultimativer Leistung bereit, wie etwa das HPC-Speichersystem, basierend auf technischem Know-how und innovativen Entwicklungen.

Auf der Konferenz stellte das Data Center Network-Team der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei ihre zukunftsorientierte, verlustfreie Ethernet-basierte HPC-Netzwerklösung mit vier Highlights vor:

Der iLossless-Algorithmus für ein auf RoCE basierendes Netzwerk, das die Netzwerkleistung innerhalb eines Rechenzentrums um 30 Prozent verbessert und eine verlustfreie Datenübertragung über Entfernungen von bis zu 200 Kilometern erreicht.

NSLB (Network Scale Load Balancing) - diese bahnbrechende Technologie ermöglicht eine Workload-Balance und einen extrem hohen Durchsatz von 90 Prozent und verbessert die Effizienz des KI-Trainings um 20 Prozent.

DPFR-Technologie (Data Plane Failover Recovery): Diese basiert auf Hardware auf Datenebene. Sie ermöglicht die schnelle Erkennung von Fehlern, Remote-Benachrichtigung und schnelles Link-Switching. Dadurch wird eine Fehlerkonvergenz im Submillisekunden-Bereich erreicht und die Auswirkungen auf die Serviceleistung minimiert.

Die Lösung ist außerdem mit einem intelligenten Betriebs- und Wartungssystem ausgestattet, das die RoCE-Kennzahlen (KPIs) dimensionsübergreifend überwacht und visualisiert. Die verlustfreie Ethernet-basierte HPC-Netzwerklösung von Huawei kann die Gesamtbetriebskosten um 36 Prozent senken - ideal für das Computing-Zeitalter.

Bisher hat die HPC-Netzwerklösung in verschiedenen Branchen wie dem Bildungswesen, der Energiewirtschaft und der Produktion großen Anklang gefunden.

Da HPC- und KI-Anwendungen immer mehr an Bedeutung gewinnen, steigen auch die Anforderungen an die Netzwerkbandbreite und den Durchsatz. Um damit Schritt zu halten, wurde das Ethernet schnell von 100 Gbit/s Ethernet (GE) zu 200 GE, 400 GE und sogar 800 GE weiterentwickelt. Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erfordern eine bessere Ethernet-Leistung. In absehbarer Zukunft wird das Ethernet-Ökosystem mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und verlustfreiem Betrieb weltweit an Reife gewinnen. Immer mehr Anwendungsszenarien für Ethernet-Technologien mit höheren Geschwindigkeiten (400 GE, 800 GE und noch schneller) entstehen und werden in den kommenden Jahren genutzt. Im Rahmen dieses Trends werden viele Schlüsseltechnologien wie effizientere Codierungs- und Modulationsmethoden sowie bessere Switching-Chips entwickelt und eingesetzt, um die Leistung weiter zu verbessern.

Huawei arbeitet zudem weiterhin eng mit seinen Industriepartnern zusammen, um HPC weiterzuentwickeln und für Kunden ein ultimatives Netzwerkerlebnis zu schaffen.

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Original-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuell