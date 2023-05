Huawei Deutschland Enterprise

Huawei Roadshow 2023: Grüne und digitale Lösungen in acht deutschen Städten

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Unter dem Motto "Digital und grün - gemeinsam neue Werte schaffen" stellt Huawei auf seiner diesjährigen Roadshow durch Deutschland und Europa digitale, nachhaltige und effiziente Lösungen vor

Nächster Stopp Duisburg am 30. Mai, letzter Halt in Hannover am 29. Juni

Auf Digitalisierungstour durch Deutschland: Die Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023, die seit März mit zwei Trucks durch Europa rollt, macht bis Ende Juni Halt in acht deutschen Städten. Bei der diesjährigen Roadshow legt Huawei den Schwerpunkt auf digitale und nachhaltige Lösungen für branchenübergreifende Vernetzung. Dabei präsentiert Huawei neue Technologien für zahlreiche Branchen und vernetzt Kunden, Partner und Experten.

Vor Ort in Duisburg (30.5.), Frankfurt (1.6.), München (20.6.), Nürnberg (22.6.), Stuttgart (26.6.), Leipzig (27.6.) und Hannover (29.6.) können Teilnehmer Huawei-Produkte aus erster Hand ausprobieren und die Top-Experten des Unternehmens persönlich kennenlernen.

Nach dem großen Erfolg der letztjährigen Roadshow, bei der mehr als 8.500 Besucher den Truck besuchten, wird sich das Event auch in diesem Jahr wieder auf dedizierte Branchenszenarien wie Bildung, Verwaltung, Gesundheitswesen, Internetdienste, Einzelhandel, Finanzen und Verkehr konzentrieren. Die Tour durch Deutschland ist Teil der Huawei Europe Enterprise Roadshow, die durch insgesamt 22 Länder führt.

"Huawei ist entschlossen, der bevorzugte und verlässliche Partner für die digitale Transformation von Unternehmen zu sein" , sagt Todd Sun, Vice President of European Enterprise Marketing & Solution Sales Department. "Ziel des diesjährigen Events ist es daher, unseren Kunden und Partnern über alle Branchen hinweg ein offenes Forum zu bieten, auf dem wir gemeinsam mit ihnen ihre individuellen Anforderungen identifizieren. Anhand personalisierter Szenarien möchten wir so mit unseren neuesten, innovativsten Produkten und Lösungen echten Mehrwert schaffen.".

Diese Produkte und Lösungen gibt es unter anderem auf der Roadshow zu sehen:

Erfahren Sie, wie Huaweis neueste Innovationen verschiedene Branchen revolutionieren können. Hier erfahren Sie, wann die Roadshow auch in Ihrer Nähe Halt macht.

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Original-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuell