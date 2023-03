Huawei Deutschland Enterprise

Campus-Netzwerke: Huawei veröffentlicht industrieweit ersten Prototyp mit 50G-Passive Optical-LAN (POL)

Huawei stellte auf dem MWC 2023 seinen 50G POL-Prototypen zum Aufbau von Next Generation Campus-Netzwerken für den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 vor.

Huaweis Fiber-to-the-Office (FTTO) Lösung eröffnet Unternehmen, Schulen und Gesundheitsdienstleistern weltweit die Möglichkeit, grüne, benutzerfreundliche und intelligente Campus-Netzwerke aufzubauen. Dabei werden die neuesten Technologien eingesetzt, um Nachhaltigkeit, Einfachheit und Effizienz zu gewährleisten.

Durch die zunehmende Nutzung von Cloud Computing, Big Data und IoT-Technologien sowie den Einsatz von Ultra-HD und AR/VR-Anwendungen steigen die Anforderungen an Netzwerke und deren Datenübertragungsrate, Latenz und Zuverlässigkeit. Der neue Prototyp von Huawei bietet eine effiziente Lösung dank passiv-optischem LAN (POL). Der Prototyp nutzt dazu symmetrisch im optischen 50G-Netzwerk agierende Optical Network Terminals (ONT) und Optical Network Units (ONU). Das Upgrade von 10G auf 50G ermöglicht Kunden im Ultra-Breitband-Netzwerk folgende Vorteile:

Das kombinierte optische Modul unterstützt Netzwerke mit 10G und 50G. Kunden können so Netzwerke auf Abruf erstellen und reibungslos auf 50G PON-Netzwerke aufrüsten, um Investitionen in die ursprüngliche Netzwerkkonstruktion zu schützen.

Das 50G-Netzwerk unterstützt dank innovativer Algorithmen die Datenübertragung über 40km hinweg und spart Kosten, da existierende Optical Distribution Networks (ODNs) ohne Austausch weitergenutzt werden können.

Der 50G-Prototyp für die Optical Network Unit (ONU) unterstützt 10GE und 25GE-Benutzeroberflächen. So wird in Zukunft beim Wechsel von Wi-Fi 6 zu Wi-Fi 7 keine Veränderung des ONU notwendig.

