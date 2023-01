Lucas Fischer

Image-Problem der Logistikbranche - Lucas Fischer verrät, wie Logistikunternehmen mit Vorurteilen aufräumen sollten

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Als Gründer und Geschäftsführer von TransLog Marketing hilft Lucas Fischer Speditionen dabei, mithilfe von digitalen Strategien neue Kraftfahrer einzustellen, um dem wachsenden Fachkräftemangel in der Logistikbranche entgegenzuwirken. Im Folgenden hat er die vier wichtigsten Tipps verraten, mit denen Logistikunternehmen einerseits die Nachwuchsgewinnung optimieren und andererseits die Sichtbarkeit der Branche und ihre Attraktivität maximieren.

Logistikunternehmen haben große Mühe damit, der weiterhin hohen Nachfrage in der Branche gerecht zu werden, weil ihnen schlicht das Personal dazu fehlt. Problematisch dabei ist auch, dass diese Unternehmen im Vergleich zu anderen Branchen wenig Aufmerksamkeit von potenziellen Nachwuchskräften erhalten. Dennoch setzen vor allem Unternehmen im B2B-Segment kaum Maßnahmen ein, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und über die eigene Branche zu informieren. Potenzielle Kandidaten wissen damit schlicht nicht, was sie in der Branche erwartet und werden allenfalls mit negativen Assoziationen konfrontiert. "Umso wichtiger ist es, dass Logistikunternehmen ihr Image verbessern, mit Vorurteilen aufräumen und auf die Vorteile ihrer Branche aufmerksam machen, um qualifizierte Nachwuchskräfte anziehen zu können", betont Lucas Fischer, Geschäftsführer von TransLog Marketing.

"Unserer Gesellschaft ist gar nicht bewusst, was die Logistik tagtäglich leistet und wie überlebenswichtig sie ist - wir wollen dabei helfen, genau das zu ändern", führt der Recruiting-Profi weiter aus. Lucas Fischer ist seit 2015 im Bereich Social-Media-Marketing tätig und hat sich später vollends auf die Mitarbeitergewinnung spezialisiert. Seine Dienstleistungen richten sich insbesondere an Logistikunternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihre offenen Stellen zeitnah und dauerhaft zu besetzen. Mit seiner Hilfe konnten bereits 150 Firmen mehr qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und insgesamt über 600 Stellen besetzen. Lucas Fischer verfolgt das Ziel, das Personalpotenzial von Unternehmen voll auszuschöpfen. Durch seine Expertise im Social-Media-Marketing gelingt es ihm, potenzielle Bewerber auf die offenen Stellen in der Logistikbranche aufmerksam zu machen und somit eine wertvolle Verbindung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herzustellen. Mit welchen vier Tipps Logistikunternehmen, den Vorurteilen gegenüber ihrer Branche aufräumen können, hat Lucas Fischer im Folgenden verraten.

Tipp 1: Stärkenbewusstsein

Die meisten Unternehmen sind darauf konzentriert, ihre Stärken im Umgang mit Kunden zu zeigen. In Zukunft wird es jedoch wichtiger, sich auf die Mitarbeitergewinnung zu konzentrieren. Die größte Herausforderung wird es sein, top talentierte Mitarbeiter zu finden. Aus diesem Grund sollten Unternehmen das Recruiting wie Vertrieb und Marketing betrachten und gezielt Kampagnen zur Stärkung des Unternehmensbildes durchführen. Durch ein positives Image wird es einfacher, qualifizierte Bewerber anzuziehen und somit das Personalpotenzial des Unternehmens zu maximieren.

Tipp 2: Werkzeuge nutzen

Im Marketing geht es darum, die Botschaft, in diesem Fall eine Stellenanzeige für Berufskraftfahrer, möglichst weit zu verbreiten. Wenn man eine Stellenanzeige am Firmengebäude aushängt, ist die Zahl der geeigneten Bewerber, die diese wahrnehmen, sehr gering. Deshalb sollte man im Marketing immer dort werben, wo sich die Zielgruppe tendenziell aufhält. Social Media eignen sich dabei besonders gut, da hier eine Vielzahl an Menschen aktiv ist und die Stellenanzeige damit ein deutlich breiteres Publikum erreicht.

Tipp 3: Die eigene Botschaft richtig vermitteln

Um die Stärken eines Unternehmens erfolgreich zu präsentieren, ist es wichtig, die richtige Methode zu wählen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Videos und Bewegtbild. Diese können die Stärken eines Unternehmens besser vermitteln als einfaches Bild- oder Textmaterial. In den Videos sollten die Stärken des Unternehmens besonders hervorgehoben werden, um sich von anderen Unternehmen abzuheben und das Image des Unternehmens auf eine ansprechende und effektive Weise zu verbessern.

Tipp 4: Authentische Einblicke sind das A und O

Hinsichtlich der Außenwahrnehmung sollte der Fokus stets auf Echtheit und Authentizität liegen. Eine Möglichkeit, potenziellen Bewerbern einen entsprechenden Einblick in das Arbeitsumfeld und die Unternehmenskultur zu geben, ist das Erstellen eines 60-Sekunden-Videos. Darin sollte kurz und prägnant über die Arbeit als Kraftfahrer sowie die Besonderheiten und Philosophie des jeweiligen Unternehmens berichtet werden. Alternativ führen auch animierte Erklärfilme zu guten Ergebnissen. Auf diese Weise kann das Interesse an einer offenen Stelle geweckt werden.

Sie wollen Ihr Logistikunternehmen ebenfalls als attraktiven Arbeitgeber positionieren und endlich Ihre offenen Stellen besetzen? Melden Sie sich jetzt bei Lucas Fischer und vereinbaren Sie einen Termin zur kostenfreien Beratung!

Original-Content von: Lucas Fischer, übermittelt durch news aktuell