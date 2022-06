APCOA Parking Deutschland GmbH

Einen Monat kostenfreies Parken in Krefeld im APCOA Parkhaus Forum via Park App

Stuttgart (ots)

Digitaler Service im Parkhaus via Park-App APCOA FLOW

KFZ-Kennzeichen öffnet Schranke beim Ein- und Ausfahren

Kontakt- und bargeldloses Parkerlebnis

APCOA Parking Deutschland bietet einen Monat lang kostenfreies Parken im Krefelder Parkhaus Forum an. Der Aktionszeitraum gilt vom 01.07.2022 bis zum 31.07.2022 und ist ausschließlich für APCOA FLOW Kunden bestimmt. Die APCOA FLOW App ermöglicht das ticketlose und bargeldlose Parken.

"Mithilfe unserer APCOA FLOW App und der neuen ANPR-Technologie öffnet ab sofort das KFZ-Kennzeichen die Schranke im Parkhaus kontaktlos und ermöglicht ein noch einfacheres und bequemes Parken.", sagt Hansjörg Votteler, Geschäftsführer von APCOA.

Die APCOA FLOW App kann sowohl im Google Play Store als auch im App-Store kostenlos heruntergeladen werden. Die Registrierung über die App ist ebenfalls gratis. Lange Schlange stehen am Kassenautomaten gehört der Vergangenheit an. Die Abrechnung erfolgt automatisch über das in der App hinterlegte Zahlungsmittel. APCOA FLOW ist bereits in über 200 Parkobjekten in ganz Deutschland verfügbar.

