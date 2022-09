SAT.1

Schlauer als die Promis? Die ehemalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder geht in SAT.1 "Zurück in die Schule"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Dividieren. Multiplizieren. Addieren. Welches Mathematik-Talent steckt in Kristina Schröder? Zusammen mit Sonya Kraus, Martin Semmelrogge und Eko Fresh drückt die ehemalige Bundesfamilienministerin in der dritten Folge der SAT.1-Show "Zurück in die Schule" (Mittwoch, 7. September 2022, um 20:15 Uhr) bei Jörg Pilawa die Schulbank. Die Chancen für einen guten Grundschulabschluss stehen für sie gut. Denn in ihrer gesamten Schulzeit hatte Kristina Schröder keine schlechtere Note als eine Drei. Und ihre Mitschüler:innen? Sonya Kraus schloss ihr Abitur mit einem Einser-Schnitt ab. Für Martin Semmelrogge war die Schule auf dem Weg zu seiner Schauspiel-Berufung ein einziges Hindernis. Eko Fresh war sowohl ein guter Schüler als auch der Klassen-Clown.

Das ist "Zurück in die Schule"

In der "Sommerschule" wurden die prominenten Schulbank-Drücker:innen von je zwei Nachwuchs-Lehrkräften - echten Grundschüler:innen - auf die große Abschlussprüfung in der Show vorbereitet. Auf dem Lehrplan: Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. Im "Zurück in die Schule"-Studio bei Jörg Pilawa stehen zunächst zwei mündliche Tests an, bevor es in die finale schriftliche Prüfung geht. Die Leistung der Stars benotet ein strenges Kollegium aus fünf Grundschullehrer:innen: Frau Hoffart aus Hessen (Englisch, Sachkunde und Kunst), Herr Meisenzahl Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst), Herr Dr. Ziegler aus Baden-Württemberg (Sachkunde), Frau Geller aus Niedersachsen (Musik, Mathematik), Herr Kecker aus Berlin (Sachkunde)

"Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment und läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur neuen SAT.1-Show: #ZurückindieSchule

Pressekontakt: Petra Dandl Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1169 email: petra.dandl@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell