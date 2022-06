shopreme GmbH

Auchan Romania startet Scan & Go mit Technologie von shopreme

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Graz/Bukarest (ots)

Grazer Scan & Go Anbieter ist führend in Europa und erschließt nun Osten

Auchan Retail Romania führt Scan & Go ein und setzt damit den Prozess der Digitalisierung seiner Filialen fort. Der Self-Scan-Service ist für Kunden über die Auchan App verfügbar. Das Projekt startet mit einer Pilotphase im Auchan Hypermarkt Drumul Taberei in Bukarest und wird schrittweise in allen Hypermärkten und MyAuchan Convenience Stores verfügbar sein.

Seit diesem Monat können MyCLUB Auchan User ihr eigenes Smartphone zum Scannen ihres Einkaufs nutzen und so erheblich Zeit an der Kasse sparen. Mit der Auchan App, die kostenlos bei Google Play und im App Store verfügbar ist, können Kunden den Barcode aller in der Filiale verfügbaren Produkte scannen. Die App berechnet den Gesamtwert des Warenkorbes in Echtzeit und gibt Kundinnen und Kunden so volle Kontrolle über anfallende Kosten. Auch die verdienten MyClub Benefits werden am Ende des Einkaufs angezeigt.

Scan & Go Kundinnen und Kunden können ihren Einkauf entweder in bar oder mit Kreditkarten an den ausgewiesenen Kassen bezahlen. Schon bald will Auchan auch das Bezahlen direkt in der App ermöglichen.

“Der Hauptvorteil dieses Services liegt in der Zeitersparnis beim Einkaufen. Wir bieten unseren treuen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, den gesamten Bezahlprozess, wo alle Produkte auf das Kassenband gelegt und von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter gescannt werden müssen, durch ein innovatives Einkaufserlebnis zu ersetzen, das Shopping in unseren Stores neu erfindet. Der Self-Scan-Service ist intuitiv, sicher und schnell, und durch die Integration in die Auchan App können wir personalisierte, auf die jeweiligen Vorlieben zugeschnittene Promotions und Services anbieten“, sagt Teodor Șerban, Efficiency and Projects Director bei Auchan Retail Romania.

So funktioniert der Scan & Go Service:

Die KundInnen öffnen die Auchan App, tippen auf den „Start Scan & Go“ Button und folgen den Anweisungen, um den Standort des Geschäfts und ihr Konto in der Auchan App zu identifizieren. Um auf den Scan & Go-Bereich zugreifen zu können, müssen sie über eine MyCLUB Auchan Mitgliedschaft und ein Konto auf der auchan.ro Plattform verfügen.

Die KundInnen nutzen die App, um die Barcodes aller Produkte zu scannen, die sie ihrem Einkaufswagen hinzufügen. Die Anzahl einzelner Produkte kann bequem in der App angepasst werden. Selbstverständlich können Produkte auch wieder aus dem Warenkorb entfernt werden.

Sind alle Produkte im Warenkorb, können KundInnen an einer der ausgewiesenen Kassen bezahlen.

Hierfür tippen sie auf den Bezahlen-Button in der App, um den Bezahlvorgang zu starten. Optional kann noch eine Tragetasche hinzugefügt werden, bevor die App den Bezahl-Screen mit einem QR Code anzeigt.

Dieser QR Code wird an der Kasse gescannt und die KundInnen können den Einkauf in bar oder mit Kreditkarte bezahlen.

Die Kasse druckt eine fiskalisierte Rechnung, die die KundInnen zum Verlassen des Geschäfts scannen.

Scan & Go ist eine innovative Technologie, die vom österreichischen Unternehmen shopreme bereitgestellt wird. shopreme ist europaweit führende Anbieter mobiler Self-Checkout-Lösungen für den Einzelhandel.

“Es ist großartig, von Händlern wie Auchan, die Innovation im Einzelhandel vorantreiben, als führender Lösungsanbieter ausgewählt zu werden. Dieses Projekt ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, erstklassige Projekterfolge auf internationaler Ebene zu erzielen, und wir sind dankbar, in Auchan einen verlässlichen und modernen Partner gefunden zu haben“, sagt Nico Müller, Chief Commercial Officer bei shopreme.

Über Auchan

Auchan Romania hat 243 Geschäfte in seinem Portfolio. Hierzu zählen 33 Hypermärkte, 5 Supermärkte und 205 MyAuchan Ultra-Convenience Stores, wovon sich 196 in Petrom Tankstellen befinden. Außerdem betreibt Auchan mit auchan.ro einen eigenen Online-Shop. Auchan generiert einen Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro und bietet an all seinen Standorten ein modernes und qualitativ hochwertiges Einkaufserlebnis mit größtmöglicher Produktauswahl und einem attraktiven Discount-Konzept mit niedrigen Preisen. 2021 gewann Auchan die Customers’ Friend Medaille und erlangte den Customers’ Friend - Superior Excellence Status.

Über shopreme

shopreme revolutioniert den stationären Einzelhandel und hilft Händlern mit digitalen Scan & Go und Exit-Lösungen herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen. Kunden bezahlen dank mobilem Self-Checkout einfach, sicher und schnell am eigenen Smartphone. Händler optimieren damit Geschäftsprozesse, steigern Umsätze und realisieren Mehrwertleistungen und Kundenbindungsprogramme. Das bestätigen zufriedene Kunden wie REWE, BILLA Austria, PENNY Deutschland, Douglas GmbH, Dirk Rossmann GmbH, XXXLutz Group-Tochter Möbelix & Mömax und viele weitere Handelskonzerne.

Original-Content von: shopreme GmbH, übermittelt durch news aktuell