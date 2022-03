ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 9/22

Mainz (ots)

Woche 9/22 Do., 3.3. Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten: 12.00 heute 12.15 drehscheibe (VPS 12.10) (Weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen.) ______________________ Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Matthias Fornoff (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 10.3. Ausgebremst Do., 17.3. Härtefall Do., 24.3. Trennungsschmerzen Do., 31.3. In der Schusslinie Do., 7.4. Drag Queen Do., 14.4. Letzte Warnung Do., 21.4. Matrjoschka _______________________ zu Do., 3.3. Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 heute journal update 0.50 Filmgorillas (VPS 0.45) 1.00 SOKO Stuttgart (HD/AD/UT) In Stein gemeißelt (von 18.00 Uhr) Martina Seiffert Astrid M. Fünderich Joachim Stoll Peter Ketnath Lea Gomez Jasmin Gassmann Rico Sander Benjamin Strecker Michael Kaiser Karl Kranzkowski Jan Arnaud Mike Zaka Sommerfeldt Sibylle Beyer Bärbel Stolz und andere Schnitt: Helmar Jungmann Titelmusik: Uwe Schenk Musik: Matthias Klein Kamera: Matthias Papenmeier Buch: Klaus Jochmann Regie: Patrick Winczewski Deutschland 2022 1.45 Nächste Ausfahrt Glück (VPS 1.40) 3.15 Nächste Ausfahrt Glück (VPS 3.10) 4.45- drehscheibe (VPS 4.40) 5.30 (Die Wiederholung "Notruf Hafenkante: Ausgebremst" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell