ARTE Concert überträgt musikalische Friedensandacht mit Daniel Hope und Alexey Botvinov aus der Dresdner Frauenkirche

"Hope for Peace" live aus der Dresdner Frauenkirche Heute um 18.00 Uhr überträgt ARTE Concert live aus der symbolträchtigen Dresdner Frauenkirche das Konzert des Violinisten Daniel Hope und des ukrainischen Pianisten Alexey Botvinov. Die musikalische Friedensandacht "Hope for Peace" ist ein Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. Frauenkirchenpfarrer Markus Engelhardt begleitet die Friedensandacht, zu der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird. Eigentlich wollten Daniel Hope und Alexey Botvinov in diesen Tagen mit dem ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov zusammenkommen, was durch die aktuellen Geschehnisse unmöglich wurde. Alexey Botvinov konnte noch rechtzeitig aus seiner Geburtsstadt Odessa entkommen und setzt sich nun hier mit den Mitteln der Kunst für sein Heimatland ein. Das Konzert wird nach dem Livestream auf ARTE Concert und heute, Dienstag, 2. März 2022, ab circa 21.30 Uhr auch in der ZDF-Mediathek abrufbar sein. Darüber hinaus stehen ab sofort auf ARTE unter arte.tv/ukraine_konzerte bedeutsame Konzerte ukrainischer und europäischer Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung, darunter ein Solidaritätskonzert aus Riga sowie ein Konzert des Jugendsymphonieorchesters der Ukraine. Unter dem Motto "#Ukraine #notspeechless" beziehen Kulturschaffende wie Marina Abramovic, Wladimir Kaminer, Dmitry Glukhovsky, Shirin Neshat, Daniel Hope, Alexej Botwinow, Dudana Masmanischwili und andere Stellung zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ansprechpartner: ARTE-Pressekoordination: ARTE-Pressekoordination@zdf.de Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

