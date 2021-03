Skoda Auto Deutschland GmbH

Virtueller Rundgang: Siegerpokale aus 120 Jahren Motorsportgeschichte auf dem Online-Magazin ŠKODA extratouch

- ŠKODA extratouch präsentiert ausgewählte Trophäen aus mehr als einem Jahrhundert ŠKODA Motorsport und erzählt die Geschichten hinter den Siegerpokalen

- Elf Ausstellungsstücke aus den einzigartigen Sammlungen des ŠKODA Museums und des ŠKODA Motorsport Teams zeugen von der erfolgreichen Rallye-Historie der Marke

Anlässlich des 120-jährigen Motorsportjubiläums von ŠKODA AUTO lädt der tschechische Automobilhersteller zu einem ganz besonderen virtuellen Rundgang ein: Im Online-Magazin ŠKODA extratouch können Fans der Marke einzigartige Siegertrophäen aus mehr als einem Jahrhundert Motorsportgeschichte bewundern. Faszinierende Fotos und spannende Stories beleuchten die lange Historie des erfolgreichen Rallye-Engagements von ŠKODA.

Wie sahen eigentlich einige der ersten Siegerpokale aus, die sich Fahrzeuge von Laurin & Klement zwischen 1909 und 1911 beim sogenannten Industriepreis gleich drei Mal in Folge sichern konnten? Welchen Herausforderungen stellte sich der ŠKODA OCTAVIA TS 1200 im Jahr 1964 bei seinem doppelten Klassensieg im Rahmen der Shell 4000 Rallye quer durch Kanada? Und welche Trophäe reckten Pavel Sibera und Petr Gross im Jahr 1994 in den Himmel, nachdem sie den FIA Formel 2-Weltcup für Rallye-Fahrzeuge bis 2,0 Liter Hubraum gewonnen hatten?

Die Antwort auf diese und viele weitere spannende Fragen rund um die Motorsporthistorie von ŠKODA AUTO liefert ein virtueller Rundgang im ŠKODA Online-Magazin extratouch. Im Rahmen einer digitalen Ausstellung haben Fans der Marke die Möglichkeit, sich auf eine kurzweilige Zeitreise zu begeben: Sie können sich elf der zahlreichen Pokale, Preise und Siegerplaketten anschauen, die von der erfolgreichen Motorsporthistorie von Laurin & Klement und ŠKODA AUTO in den vergangenen 120 Jahren zeugen. Jede dieser Trophäen erzählt dabei ihre eigene Geschichte, von den frühen Anfängen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zum FIA Markenweltmeistertitel in der WRC2 Pro-Kategorie in der Saison 2019.

