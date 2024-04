rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Anja Mellage übernimmt zum 1. Mai die Geschäftsführung der rbb media GmbH

Berlin (ots)

Anja Mellage (47), bislang Hauptabteilungsleiterin Intendanz des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übernimmt zum 1. Mai die Geschäftsführung der rbb media GmbH. Die Position der Alleingeschäftsführerin war seit Ende vergangenen Jahres vakant.

rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Anja Mellage hat bei der Aufarbeitung der Führungskrise des rbb Verantwortung für maßgebliche Organisationsveränderungen übernommen, die dafür notwendigen Prozesse in Gang gesetzt und sie in der Umsetzung gesteuert. Sie hat dadurch wesentlichen Anteil an der inzwischen erreichten Stabilisierung der Unternehmens- und Organisationsentwicklung. In die Geschäftsführung der rbb media bringt sie die profunde Kenntnis unserer strategischen Ausrichtung und der neuen Strukturen des rbb ein. Dadurch können Synergien entstehen, die den Neustart des Senders weiter befördern werden."

Anja Mellage: "Die rbb media und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den rbb unverzichtbar. Wir erweitern im Zuge des von Ulrike Demmer angestoßenen Zielbildprozesses 2028 das Aufgabenportfolio der rbb media und erschließen neue Geschäftsfelder. Die engere Verzahnung mit dem Mutterhaus wird einhergehen mit noch mehr Transparenz und Prozesssicherheit. Ich freue mich darauf, das mit dem gesamten Team und Birgit Kuchenreuther, als Geschäftsführerin Werbung und Sponsoring, voranzubringen."

Ulrike Demmer: "Unser besonderer Dank gilt Birgit Kuchenreuther. Sie hat seit Ende 2023 zusätzlich zu ihrer Funktion als Geschäftsführerin Werbung und Sponsoring interimistisch die weiteren Geschäftsfelder der rbb Media allein geführt. Der Weiterentwicklung der rbb media hat sie erfolgreich den Weg bereitet."

Kurzbiografie Anja Mellage

Anja Mellage begleitete nach einer Zeit bei KPMG bei Axel Springer das Wachstum von bild.de und unterstützte in der Folge mit kaufmännischer Expertise Zentralisierungsprojekte des Konzerns. Nach einem Ausflug in die Start-Up-Szene wechselte sie in die Geschäftsführung des IVZ (Informations-Verarbeitungszentrum) und damit zum zentralen IT-Dienstleister für die ARD und das Deutschlandradio. Im November 2022 übernahm sie die Leitung der rbb Hauptabteilung Intendanz.

rbb media GmbH

Die rbb media GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des rbb und übernimmt seit dessen Gründung erfolgreich die Vermarktung von Werbung und Sponsoring in den rbb Hörfunkprogrammen und im rbb Fernsehen. In ihre Zuständigkeit fällt die Verwertung von audiovisuellen und digitalen Inhalten des Senders, Merchandising, Lizenzen sowie Kooperationen. Über Produktionsfirmen beteiligt sie sich an der Erstellung von Programmangeboten.

