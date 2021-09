rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Malu Dreyer (SPD): Anträge für Flut-Aufbaufonds ab Oktober

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat angekündigt, dass Opfer der Flutkatastrophe ab Oktober Hilfen aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern beantragen können.

Im Inforadio vom rbb sagte Dreyer am Mittwoch: "Wir bereiten uns im Moment darauf vor, wie wir möglichst unkompliziert ab Oktober den Menschen sofort die Möglichkeit der Antragstellung geben."

"Wenn das Gesetz verabschiedet ist, werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen im Land geschaffen", sagte Dreyer. Die Menschen könnten dann an unterschiedlichen Stellen Anträge stellen. Das gelte sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen oder Kommunen.

Zu dem heute geplanten Gedenken sagte Dreyer, mit diesem Staatsakt wolle man an die Opfer erinnern, aber auch den zahllosen Helferinnen und Helfern danken und auch allen betroffenen Menschen das Signal senden, dass sie in ihrem Leiden und in ihrer Not nicht alleine seien.

