Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Ärztekammerpräsident Jonitz: Berliner Pflegekräfte sind in der Corona-Pandemie bereits am Limit

BerlinBerlin (ots)

Der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günther Jonitz, sieht die Pflegekräfte in der Corona-Pandemie bereits am Limit.

Jonitz sagte am Mittwoch im Inforadio vom rbb, das zeige sich indirekt daran, dass die Berliner Universitätsklinik Charité händeringend nach Pflegerinnen und Pflegern suche. Jonitz: "Wir gehen momentan auf sehr sehr dünnem Eis, noch geht es, aber es darf nichts dazukommen."

Der Ärztekammerpräsident wies darauf hin, dass wegen des Personalmangels planbare Eingriffe nun verschoben würden. Man fange an, zu priorisieren. "Alleine die Diskussion - was kann ich aufschieben - war in Deutschland in früheren Jahren ein Tabuthema, das zeigt, wie ernst die Lage ist."

Jonitz forderte von der Politik längerfristige Lösungen und mehr Pflegepersonal: "Wir erkennen jetzt unter Covid-19, wie unter einem Brennglas, die Grundfehler- und Probleme der Gesundheitspolitik der letzten Jahre."

Er kritisierte, dass Politik und Krankenkassen die Kliniken in Betriebe umgewandelt hätten. Deshalb habe es in den letzten Jahren immer mehr Patienten und immer weniger Pflegepersonal gegeben.

"Aus dem Gesundheitswesen ist Gesundheitswirtschaft geworden. Das heißt, die Krankenhäuser verdienen nur Geld, wenn sie möglichst viele Patienten in möglichst kurzer Zeit wie am Fließband abfertigen", sagte Jonitz. Er rechnet damit, dass der momentane Teil-Lockdown die angespannte Lage in den Kliniken entspannt, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/hyVEV0

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell