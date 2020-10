Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

rbb exklusiv: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Generaldirektor der Staatlichen Museen

Berlin (ots)

Gegen den Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Michael Eissenhauer, soll eine Dienstaufsichtsbeschwerde vorliegen. Dies hat der RBB aus gut unterrichteten Kreisen erfahren.

Die Beschwerde erfolgte nach einer Anschlagsserie, in der mehrere Kunstwerke beschädigt wurden. Unbekannte hatten am 3. Oktober 63 Skulpturen und Bilder in verschiedenen Museen mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Die Öffentlichkeit hat dies erst zwei Wochen später erfahren. Seither gibt es massive Kritik an den Sicherheitsstandards der Staatlichen Museen. Das Aufsichtspersonal hat nichts bemerkt, auch die Kameras haben nichts Verwertbares aufgezeichnet.

Bereits beim Diebstahl der Goldmünze Maple Leaf aus dem Bodemuseum standen die Sicherheitsmaßnahmen im Fokus der Kritik. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz teilte auf Anfrage mit, sie nehme zu personalrechtlichen Vorgängen insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen grundsätzlich keine Stellung.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell