rbb-Show "Chez Krömer": sechs neue Folgen ab 13. Oktober

"Chez Krömer" geht in die dritte Staffel. Die rbb-Show von und mit Kurt Krömer startet am 13. Oktober 2020 mit sechs neuen Folgen online und im rbb Fernsehen. Nach dem Gewinn des Grimme‑Preises 2020 ist Kurt Krömers Verhörraum wieder offen für Gäste, die nichts Besseres verdient haben. Und es gibt immer noch Menschen, die bereit sind, sich Krömers investigativ verstörenden Fragen zu stellen. Seine Gesprächspartnerin am 13. Oktober ist Sawsan Chebli, weitere Gäste sind u. a.: Boris Palmer, Katja Kipping, Teddy Teclebrhan und Günther Krause.

Die erste Folge der neuen Staffel ist am Dienstag, 13. Oktober 2020, ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek und auf YouTube sowie um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Die Folgen 2 bis 6 stehen dann im Wochenrhythmus jeweils bereits montags ab 18.00 Uhr online zur Verfügung und sind dienstags um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen.

