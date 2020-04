NDR Norddeutscher Rundfunk

Neue Moderatorin bei "Hallo Niedersachsen": Christina von Saß präsentiert ab 6. April das NDR Regionalmagazin

Hannover (ots)

Christina von Saß wird neue Moderatorin von "Hallo Niedersachsen" im NDR Fernsehen: Ab sofort verstärkt die Journalistin das Moderatorenteam um Arne-Torben Voigts und Jan Starkebaum.

Christina von Saß: "In meiner Arbeit als Reporterin habe ich die unterschiedlichsten Ecken in Niedersachsen kennen- und schätzen gelernt. Kaum ein Bundesland ist so vielfältig und liebenswert, so traditionsbewusst und gleichzeitig weltoffen. Ich freue mich sehr darauf, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern künftig die Nachrichten und Geschichten aus diesem Land nahe bringen zu dürfen - regional verankert und absolut verlässlich."

NDR Niedersachsen Fernsehchef Thorsten Hapke: "Christina von Saß ist eine erfahrene Journalistin, die unseren Zuschauern als sympathische und kompetente Reporterin und als Moderatorin von 'Niedersachsen 18.00' bereits bestens bekannt ist. Sie ist in jeder Hinsicht eine hervorragende Ergänzung unseres Moderationsteams - wir freuen uns auf sie!"

Christina von Saß ist 1975 in Mainz geboren und hat in Berlin und Sevilla Politik und Geschichte studiert. Hamburg, Hannover, Heide und Schwerin sind die Stationen ihres NDR Volontariats von 2003 bis 2005. Seit 2005 arbeitet sie beim NDR, zunächst im Landesfunkhaus Niedersachsen als landespolitische Reporterin, von 2009 bis 2012 als Redakteurin in Hamburg. Von 2013 bis 2015 baute sie die Rechercheredaktion im Landesfunkhaus Niedersachsen auf und übernahm 2017 die Moderation der Sendung "Niedersachsen 18.00". Ihre freie Zeit vertreibt sie sich gerne mit Campen, Städtereisen und Sport: Yoga und Laufen bis zum Marathon.

"Hallo Niedersachsen" um 19.30 Uhr ist das tägliche Regionalmagazin des NDR Fernsehens für Niedersachsen und erreichte 2019 durchschnittlich 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Aufgrund des großen Interesses an der Corona-Berichterstattung sind es zurzeit in der Spitze mehr als 800.000.

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

Iris Bents

Tel.: 040 / 4156-2304

Mail: i.bents@ndr.de

http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell