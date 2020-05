Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

"Ach du meine Nase" - Der Sandmann kommt ab 1. Juni ins Radio zu Antenne Brandenburg vom rbb

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Da staunt sogar Pittiplatsch: Seit über 60 Jahren hat "Unser Sandmännchen" sein Zuhause im Fernsehen. Und nun gibt es den Sandmann sogar zum Hören!

Pünktlich zum Internationalen Kindertag am 1. Juni 2020 besucht das Sandmännchen die Kindersendung "Zappelduster" auf Antenne Brandenburg und bringt nicht nur seinen Traumsand und die beliebte Sandmann-Melodie mit, sondern auch eine bunte Auswahl seiner beliebten Freundegeschichten. Den Anfang machen am Pfingstmontag um 19.04 Uhr Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi. Die neu entstandenen "Pittiplatsch"-Folgen von 2019 gibt es nun auch als Hörfassung, die in Koproduktion mit der rbb media entstanden sind.

Ab dem 7. Juni 2020 können sich die Kinder dann jeden Sonntag auf schöne Geschichten von den Moffels, Pittiplatsch und anderen Sandmannfreunden im Radio freuen.

"Der Sandmann zum Hören" - ab 7. Juni 2020 immer sonntags um 19.04 Uhr in "Zappelduster" auf Antenne Brandenburg vom rbb.

Die Hörangebote sind nach der Sendung über die Internetseite von Antenne Brandenburg sowie in der ARD Audiothek abrufbar.

Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals steht ein Audio zur Verfügung. Sie müssen eingeloggt sein und die Audio/Video-Berechtigung besitzen, um dieses hören zu können.

Weitere Informationen: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2020/06/20200601_Sandmann_zum_Hoeren.html

Pressekontakt:

rbb Presseteam

Nicola zu Stolberg

nicola.zu.stolberg@rbb-online.de

rbb-presseteam@rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell