ProSieben

#GNTM-Finale 2020: Raus aus der Halle, rein ins TV-Studio

Unterföhring (ots)

Vorsicht ist der beste Schutz: Eigentlich wollte ProSieben das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" wie immer vor großem Publikum in einer großen Arena feiern. Das ist in diesem Jahr leider aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht möglich. Deswegen verlegt ProSieben das Finale in ein klassisches Fernsehstudio - und zelebriert das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2020 wie einst in der ersten Staffel - im kleinsten Kreis. Und trotzdem mit großer Show. Heidi Klum: "Es ist super schade, dass wir das #GNTM-Finale nicht in einer riesigen Halle mit Publikum feiern können. Aber der Schutz der #GNTM-Fans ist wichtiger. Wir werden uns trotzdem wilde, große, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht. Danke für euer Verständnis." ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Es ist unabdingbar, dass wir uns aufgrund der aktuellen Entwicklungen schon zwei Monate vor dem #GNTM-Finale ein neues Szenario für das Finale überlegen. Ich freue mich, wenn wir 2021 das Finale wieder mit mehreren tausend Fans in einer Arena feiern können." Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Antonia Kreitner Tel. +49 89 9507-1192/1172 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susanne Karl-Metzger, Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1173/1126 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell