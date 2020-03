ProSieben

Das Schlaflos-Experiment "Wer schläft, verliert!" glänzt mit 13,2 Prozent Marktanteil auf ProSieben

Unterföhring (ots)

15. März 2020. Traumhafter Abend: Das Schlaflos-Experiment "Wer schläft, verliert!" erreicht seht gute 13,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer am Samstagabend. Nach 60 Stunden ohne Schlaf battlen sich acht Promis in der Show in Aufmerksamkeits- und Geschicklichkeitsspielen. Natascha Ochsenknecht gewinnt nach mehr als 63 durchwachten Stunden das goldene Kopfkissen.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 15.03.2020 (vorläufig gewichtet: 14.03.2020)

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Nathalie Galina Tel. +49 89 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell