Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

wende_rewind: Der rbb macht die friedliche Revolution auf Instagram erlebbar

Berlin (ots)

164 Tage lang blickt der rbb mit "wende_rewind" bei Instagram 30 Jahre zurück - auf die Zeit der Wende in der DDR. Vom 7. Oktober 2019 bis 18. März 2020 wird mithilfe von Instagram-Stories die Zeit des Umbruchs Tag für Tag abgebildet und eingeordnet.

Am 7. Oktober 1989 feierte die DDR den 40. Jahrestag ihres Bestehens. Während im Ost-berliner Palast der Republik die Partei-Elite anstieß, demonstrierten draußen Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler für Reise- und Pressefreiheit. Mit diesem kontrastreichen Tag beginnt das Instagram-Projekt "wende_rewind" vom rbb. (https://www.instagram.com/wende_rewind)

Der Rückblick auf die ersten und einzigen freien Wahlen in der DDR beendet das Projekt am 18. März 2020. Der Name wende_rewind beschreibt es laut rbb-Projektleiterin Anna-Mareike Krause treffend: "Wir haben zurückgespult und erzählen diese besondere Zeit ab 1989 so, dass man sie nochmal miterleben kann."

Das Archiv des rbb aus der Wendezeit ist ein journalistischer und dokumentarischer Schatz. Für das Fernsehen wurde er unter anderem als "Chronik der Wende" bereits gehoben. Mit einer Umsetzung für Instagram wird dieses besondere Material nun auch für diejenigen Zielgruppen umgesetzt, die eher ein Smartphone als ein lineares Angebot nutzen: junge Menschen, die selbst keine eigenen Erinnerungen an die Wendezeit haben. Auch das Team um Projektleiterin Anna-Mareike Krause gehört zu dieser Altersgruppe: Sie alle waren 1989 noch nicht auf der Welt oder kleine Kinder.

Pressekontakt:

rbb, Presse und Information

Tel.: 030/97993-12100

E-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell