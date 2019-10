Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

"Debüt im rbb": Am 10. Oktober startet die neue Staffel der jungen Filmreihe

Berlin (ots)

Die LEUCHTSTOFF-Produktion "Mängelexemplar" von Laura Lackmann eröffnet die Herbststaffel 2019 im rbb Fernsehen

Seit sechs Jahren gibt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit seiner Reihe "Debüt im rbb" dem Filmnachwuchs eine regelmäßige Plattform. Am 10. Oktober startet die zwölfte Staffel, die erstmals ausschließlich Filme von Regisseurinnen zeigt.

Den Auftakt macht die LEUCHTSTOFF-Produktion "Mängelexemplar" (23.59 Uhr) von Laura Lackmann. Die Absolventin der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) erzählt in ihrem Film von dem Riss, der sich plötzlich durch das eigene Leben ziehen kann, denn: "Eine Depression ist ein fucking event." In der Verfilmung von Sarah Kuttners gleichnamigem Bestsellerroman glänzen die Darstellerinnen Claudia Eisinger, Katja Riemann, Laura Tonke und Barbara Schöne. Laura Tonke erhielt für ihre Leistung den Deutschen Filmpreis für die "Beste weibliche Nebenrolle".

Ebenfalls an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) studierte die in Moldawien geborene Regisseurin Ana-Felicia Scutelnicu. In ihrem LEUCHTSTOFF-Film "Anishoara" (17.10.19, 23.59 Uhr) schildert sie auf beeindruckende Weise anhand der vier Jahreszeiten das Erwachsenwerden ihrer jungen Protagonistin.

"Dinky Sinky" (24.10.19, 23.59 Uhr) von Mareille Klein, die an der HFF in München studiert hat, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich ein Kind wünscht. Doch ihre Sehnsucht erfüllt sich nicht, und dann läuft auch noch der Mann davon.

Die diesjährige Herbststaffel endet mit "Axolotl Overkill" (31.10.19, 23.59 Uhr), dem Langfilmdebüt von Helene Hegemann, die ihren eigenen Debütroman "Axolotl Roadkill" verfilmt hat. Ihre Protagonistin, die 16-jährige Mifti, ist wild, traurig, vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind nur eins: verzweifelt. Also muss Mifti selbst erwachsen werden, auf die eine oder andere Art. "Axolotl Overkill" ist ebenfalls eine Produktion der Filminitiative LEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg, die Kinofilme aus der Region unterstützt.

Seit April 2014 heißt es im rbb Fernsehen im Frühjahr und Herbst "Debüt im rbb". Die Reihe präsentiert Filme deutschsprachiger Nachwuchsautoren und -regisseurinnen, die dramaturgisch und visuell neue Wege gehen. Im Frühjahr 2020 setzt das rbb Fernsehen die Reihe fort.

"Debüt im rbb" - Die Filme der zwölften Staffel in der Übersicht

Donnerstag, 10. Oktober, 23.59 Uhr

"Mängelexemplar" (LEUCHTSTOFF) D 2016, Regie: Laura Lackmann, Darsteller: Claudia Eisinger, Katja Riemann, Barbara Schöne, Laura Tonke

Karo hat kein Problem. Karo ist das Problem: Für ihre Chefin, ihren Freund und für einen Baumarktmitarbeiter, der sie nach einem sonderbaren Wutausbruch in Gewahrsam nehmen muss. Und es stimmt, mit Karo stimmt was nicht.

Donnerstag, 17. Oktober, 23.59 Uhr

"Anishoara" (LEUCHTSTOFF) D/MD 2016, Regie: Ana-Felicia Scutelnicu, Darsteller: Ana Morari, Andrei Morari

Die 15-jährige Anishoara lebt allein mit ihrem Großvater und ihrem kleinen Bruder in einem kleinen moldawischen Dorf, mitten zwischen sanften Hügeln. Sie hilft bei der Ernte, singt für Touristen, erlebt ihre erste Liebe und sieht zum ersten Mal das Meer. Es ist Anishoaras letztes Jahr der Kindheit in diesem Tal, bevor sie aufbricht.

Donnerstag, 24. Oktober, 23.59 Uhr

"Dinky Sinky" D 2016, Regie: Mareille Klein, Darsteller: Katrin Röver, Till Firit

Frida wünscht sich ein Kind. Doch ihre Sehnsucht erfüllt sich nicht, und dann läuft auch noch der Mann davon. Während um sie herum ein regelrechter Babyboom ausbricht, verläuft ihr eigenes Leben vermeintlich rückwärts. Für Kummer bleibt keine Zeit. Sie ist 36 Jahre alt und der festen Überzeugung: jetzt oder nie. Es muss schnell ein neuer Lebenspartner her.

Donnerstag, 31. Oktober, 23.59 Uhr

"Axolotl Overkill" (LEUCHTSTOFF) D 2017, Regie: Helene Hegemann, Darsteller: Jasna Fritzi Bauer, Arly Jover

Mifti ist 16, sieht aus wie 12, verhält sich wie Mitte 30 und lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr Vater hält Terrorismus für einen zeitgemäßen Karrierezweig und interessiert sich eher für Kunst als für Menschen. Zur Schule gehen macht in diesem Setting weniger Sinn, als sein Leben zwischen Partys, Drogen und Affären zu verbringen.

