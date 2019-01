Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

rbb exklusiv: Landeszuschüsse an BVG könnten sich verdoppeln

Berlin (ots)

rbb-Recherche: Landeszuschüsse an BVG könnten auf durchschnittlich 1,4 Milliarden Euro pro Jahr steigen

Die jährlichen Zuschüsse des Landes Berlin an die Berliner Verkehrsbetriebe könnten sich ab dem Jahr 2020 mehr als verdoppeln.

Nach rbb-Recherchen wird in Senatskreisen von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro ausgegangen, die die BVG im Schnitt pro Jahr aus der Landeskasse erhalten soll.

Mit dem Geld müssen sowohl neue Bahnen angeschafft als auch die Schienennetze erneuert werden. Außerdem will die BVG mehr Personal einstellen. In Koalitionskreisen heißt es, dass diese Summe dafür eher eine Untergrenze sei. Sollte sich Rot-Rot-Grün beispielsweise in den nächsten Jahren auf einen Ausbau des U-Bahnnetzes verständigen, wäre dies noch nicht mit eingepreist. Auch seien in der Summe bislang keine Lohntarifsteigerungen berücksichtigt.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) hat bereits am Donnerstag im Abgeordnetenhaus erklärt, dass für den Berliner Nahverkehr insgesamt rund 28 Milliarden Euro in den nächsten 15 Jahren zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Gesamtsumme ist Teil des Nahverkehrsplans, über den SPD, Linke und Grüne unter anderem am Mittwoch in ihrem Koalitionsausschuss beraten wollen.

