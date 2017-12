Neuer Fuhrpark für den Sandmann

Berlin (ots) - Das Sandmännchen hat seinen Fuhrpark erweitert. Er reist an Orte, wo er noch nie war, und nutzt dabei viele neue Fahrzeuge.

So kommt er als Windsurfer auf einer Hallig an, fährt mit dem Fahrrad durch Amsterdam oder trifft mit dem Floß auf Kinder am Mississippi. Ein Motorrad mit Beiwagen bringt ihn in den Märchenwald. Auch mit einem Solarfahrzeug und einer Flugkapsel macht sich Deutschlands dienstälteste Kinderfernsehfigur auf den Weg ins Weltall, in verschiedene Fantasiewelten, zu Trollen, zu Feenkindern und zu einem Wolkenkind. Am 8. Dezember 2017 reist der Sandmann erstmals in einem ICE.

Sandmann-Geschichten

Die 24 neu gedrehten Sandmannhandlungen, die die Gute-Nacht-Geschichten umrahmen, sind die größte Neuproduktion seit 2011. Unter der Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) realisierte scopas medien AG die Trickfilme in aufwendiger Stop-motion-Technik im Auftrag der Sandmann-Koproduktion (rbb, MDR, NDR) und der rbb media.

Der Sandmann ist barrierefrei

Der Sandmann ist barrierefrei: Gehörlose Kinder und Jugendliche übersetzen den Sandmann in Gebärde. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg verbreitet die Gebärdenvideos täglich über das Internet. Darüber hinaus ist der Sandmann untertitelt.

1,5 Millionen Sandmann-Fans

Dem Sandmann schauen jeden Abend rund 1,5 Millionen kleine und große Menschen zu. Er ist täglich im rbb Fernsehen (Montag bis Samstag um 17.55 Uhr, Sonntag um 17.50 Uhr), im MDR (Montag bis Samstag um 18.54 Uhr, Sonntag um 18.52 Uhr) und beim KiKA (täglich um 18.50 Uhr) zu sehen. Die kostenlose Sandmann-App für Apple/IOS und Android-Geräte ist eine der erfolgreichsten Kinderapps der ARD.

Schöpfer des Sandmanns ist Gerhard Behrendt, der die Figur im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF) gestaltet hat. Am 22. November 1959 um 18.50 Uhr erlebten die Zuschauer das Sandmännchen zum ersten Mal.

