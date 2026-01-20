Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)

Wer braucht schon Sonnenschutz im Winter?

Ergebnisse der aktuellen IKW-Umfrage

54,2 % der Deutschen im Alter von 18 bis 74 Jahren nutzen im Herbst und Winter keinen Sonnenschutz

Fast die Hälfte verbindet Sonnenschutz ausschließlich mit Sommer, Strand oder Schwimmbad

Nur 17,7 % tragen täglich Sonnenschutz auf - trotz wachsendem Bewusstsein für UV-Schutz

Die Sonne steht tiefer, die Temperaturen sind niedrig und trotzdem ist UV-Strahlung auch im Winter präsent und kann die Haut schädigen. Die aktuelle, repräsentative Umfrage des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW)* zeigt jedoch: Für viele Menschen in Deutschland ist Sonnenschutz in der kalten Jahreszeit noch keine Selbstverständlichkeit.

Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, im Herbst und Winter grundsätzlich keine Sonnenschutzmittel zu verwenden. Und fast jeder Zweite (48 %) empfindet Sonnenschutz im Winter für weniger wichtig als im Sommer. Der Grund: 46,8 % verbinden Sonnenschutz ausschließlich mit Sommer, Strand oder Schwimmbad.

Wachsende Aufmerksamkeit, aber wenig Routine

Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass das allgemeine Bewusstsein für Sonnenschutz wächst. 58,8 % der Befragten sagen, dass sie heute stärker auf Sonnenschutz achten als früher - Frauen mit 65,1 % sogar stärker als Männer mit 52 %. Doch dieses Wissen schlägt sich nur begrenzt im Alltag nieder. Denn lediglich 17,7 % handeln präventiv und nutzen täglich Sonnenschutzprodukte, wenn sie draußen sind. Es scheint eine deutliche Lücke zwischen Wissen und Verhalten zu bestehen: Sonnenschutz wird zwar zunehmend als wichtig wahrgenommen, ist aber noch keine feste Routine - vor allem nicht im Winter.

Das zeigt sich dann auch bei den täglichen Pflegeroutinen in der kalten Jahreszeit: Sowohl Frauen als auch Männer achten im Winter insgesamt nur wenig auf den Sonnenschutz. Während 28,4 % der Frauen angeben, im Winter Sonnenschutz in ihre Pflegeroutine zu integrieren, sind es bei den Männern nur 21,6 %. Noch deutlicher zeigt sich der Unterschied bei jungen Erwachsenen: Männer zwischen 18-29 Jahren schützen sich noch seltener als gleichaltrige Frauen.

Auffallend ist auch: Frauen und Männer greifen im Winter häufiger nur punktuell zu Sonnenschutzmitteln, etwa im Skiurlaub oder bei längeren Aufenthalten im Freien. So stimmen 33,4 % der Aussage zu, dass sie Sonnenschutz in der kalten Jahreszeit nur dann anwenden, wenn sie sich länger draußen aufhalten.

Jüngere unterschätzen die Wintersonne häufiger

Besorgniserregend ist: Vor allem jüngere Menschen unterschätzen die Intensität der Wintersonne häufiger als Ältere. Die Umfrageergebnisse belegen, dass es vor allem die jungen Erwachsenen sind, die den Sonnenschutz im Alltag öfter vergessen. Rund ein Drittel der unter 29-Jährigen hat die UV-Strahlung im Winter schon einmal unterschätzt und dadurch einen Sonnenbrand im Gesicht bekommen. Bei den über 60-Jährigen sind es deutlich weniger.

Mehr Aufklärung nötig

Die Ergebnisse machen deutlich: Sonnenschutz im Winter hat noch keinen festen Platz im Alltag vieler Menschen. "UV-Strahlung ist aber kein reines Sommerthema", betont Birgit Huber, Bereichsleiterin des Kompetenzpartners Schönheitspflege im IKW. "UV-Strahlen wirken das ganze Jahr über. Und gerade im Winter - etwa bei reflektierendem Schnee oder längeren Aufenthalten im [BH1] Freien - ist es wichtig, die Haut zu schützen."

