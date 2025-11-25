Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)

Beauty-Umfrage: Bei Jüngeren ist Kosmetik zu Weihnachten der heimliche Geschenke-Star

Jüngere freuen sich besonders über Kosmetik: Über 72 % der unter 39-Jährigen strahlen bei kosmetischen Produkten unter dem Weihnachtsbaum.

Parfüm ist der unangefochtene Weihnachtsliebling - in allen Altersgruppen und sowohl bei Frauen wie Männern.

Für Frauen spielen neben Parfüm auch Bade- und Duschprodukte sowie Bodylotion eine Rolle. Bei Männern sind Dusch- und Rasierprodukte gern gesehen.

Die Zeit rast und Weihnachten steht schneller vor der Tür, als man denkt. Da ist es gut, einen Plan zu haben, was man seinen Lieben schenken kann. Wir haben einen Tipp: Wenn an Heiligabend die Lichter angehen, sorgt ein Überraschungsklassiker zuverlässig für leuchtende Augen: Kosmetik. Die aktuelle Umfrage des IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel)* zeigt, dass über 62 % der Menschen sich über Schönheitspflege zu Weihnachten freuen. Bei Frauen sind es sogar 72 %. Und auch die Jüngeren lieben Beauty-Produkte unter dem Baum: In der Altersgruppe unter 39 Jahren packen über 72 % gerne Kosmetik-Präsente an Weihnachten aus.

Was einem selbst gut gefällt, verschenkt man auch gern. Ganz nach dieser Devise zeigen sich Frauen grundsätzlich schenkfreudiger, was Kosmetik betrifft. Fast 30 % planen in diesem Jahr, Pflege- oder Beautyprodukte zu verschenken. Bei Männern sind es rund ein Viertel. Besonders aktiv zeigt sich die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen: 55,8 % haben schon einmal Kosmetik verschenkt, 48,3 % wollen das auch dieses Jahr tun.

Besondere Kosmetik zum Weihnachtsfest

Viele verbinden Beautyprodukte mit einer persönlichen Auszeit - also einem Weihnachtsmoment nur für sich selbst. Mit 54,3 % sagt über die Hälfte der Befragten, dass sie Kosmetik gern geschenkt bekommen, wenn es etwas Besonderes ist, das sie sich im Alltag nicht gönnen würden. Und auch hier sind es die Frauen mit mehr als 60 %, die sich noch mehr über diesen kleinen Luxus freuen.

Und welches ist der Kosmetik-Favorit zum Fest? Das ist eindeutig: Parfüm. 79 % der befragten Frauen und Männer verschenken gern einen Duft. Und 69,5 % sind begeistert, wenn sie selbst ein Parfüm geschenkt bekommen. Neben Parfüm sind Badezusätze (55,3 %), Duschprodukte (50,4 %) und Bodylotions (48,2 %) beliebte Präsente.

Die Vorfreude steigt beim Zurechtmachen

Make-up, Frisur und Duft - für viele gehört das Styling zu einem gelungenen Weihnachtsfest einfach dazu. 53 % sagen, dass sie das Zurechtmachen als festen Bestandteil der Feiertagsstimmung empfinden. Vor allem Jüngere genießen dieses Ritual: Bei den 18- bis 29-Jährigen sagen 65,6 %, dass das Styling zur Weihnachtsmagie dazugehört. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 71,4 %.

Birgit Huber, Bereichsleiterin des Kompetenzpartners Schönheitspflege im IKW erklärt: "Duftende Überraschungen, kleine Wellnessmomente und besondere Pflege - Kosmetikprodukte gehören für viele Menschen zu Weihnachten einfach dazu. Die Ergebnisse zeigen, dass Kosmetik verbindet, Freude macht und zusätzlichen Glanz in die festliche Zeit bringt."

*durchgeführt von Lönneker & Imdahl rheingold salon (11/2025)

