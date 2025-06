Sporthilfe

ASS Athletic Sport Sponsoring wird neuer Partner der Sporthilfe

Frankfurt am Main (ots)

Auto-Abo-Angebote zugunsten der rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten: Die ASS Athletic Sport Sponsoring wird neuer Partner der Sporthilfe. Das Unternehmen aus Bochum ist seit knapp 30 Jahren auf Auto-Abos von Neuwagen spezialisiert und bietet diese zu einer monatlichen Komplettrate an.

Durch die neu beschlossene Partnerschaft zwischen ASS und Sporthilfe haben aktuell und ehemalig von der Stiftung geförderte Athletinnen und Athleten Zugriff auf top-ausgestattete Neuwagen im Auto-Abo. Ein Rundum-sorglos-Paket, denn alle Kosten, die beim Autofahren normalerweise anfallen, sind bereits in einer festen monatlichen Rate enthalten - zum Beispiel Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Wartung und Service. So nutzen bereits bekannte Athleten, wie der Kunstturner Lukas Dauser, Barren-Weltmeister 2023 und der Speerwerfer Julian Weber, Europameister 2022, das Angebot der ASS. Darüber hinaus sind auch die Sporthilfe-Marke für freie Actionsportarten, Our House, und deren geförderte Athletinnen und Athleten Bestandteil der Kooperation.

Karsten Petry, Vorstand Marketing, Vertrieb und Events der Sporthilfe: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ASS Athletic Sport Sponsoring ein im Sport fest etabliertes Unternehmen als weiteren Partner gewinnen konnten. Dadurch werden wir unser Portfolio weiter ergänzen, um unseren konsequent eingeschlagenen Weg und unser Engagement zugunsten der von der Sporthilfe geförderten olympischen und paralympischen Spitzenathletinnen und -athleten auszubauen - damit die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler den Fokus weiter auf ihr Training, ihre Leistung und ihre Ziele richten können."

Wojtek van de Schans, Geschäftsführer der ASS, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die Athletinnen und Athleten, die tagtäglich alles für ihre Träume geben, verdienen nicht nur Bewunderung, sondern auch konkrete Unterstützung. Mit unserem Autoangebot möchten wir ihnen ein Stück Freiheit und Sicherheit schenken - damit sie sich ganz auf das konzentrieren können, was sie lieben. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, sie auf ihrem Weg zu begleiten."

In den konstruktiven Gesprächen der vergangenen Wochen und Monate vereinbarten die Sporthilfe und ASS eine Zusammenarbeit für mindestens ein Jahr.

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell