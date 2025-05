Sporthilfe

Olympiasieger Lukas Märtens ist Sporthilfe Sportler des Monats April

Sporthilfe-Athletinnen und -Athleten wählen den neuen Weltrekordhalter im Schwimmen auf Platz eins vor Judo-Europameisterin Seija Ballhaus und dem Europameister im Gewichtheben, Raphael Friedrich.

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens ist von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zum Sportler des Monats April gewählt worden. Der Magdeburger hatte im vergangenen Monat bei den Swim Open in Stockholm mit 3:39,96 Minuten über 400 Meter einen Weltrekord aufgestellt. Der 23-Jährige war damit als erster Mensch überhaupt unter der Marke von 3:40 Minuten geblieben. Diese herausragende Leistung honorierten Deutschlands Spitzenathletinnen und -athleten bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl mit Platz eins. Anders als etwa bei Medien- oder Publikumswahlen stimmen hier ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.

Bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Berlin unterstrich Märtens seine Ausnahmeform erneut. Mit der Zeit von 3:40,61 lag er über 400 Meter nur 65 Hundertstel über seinem Weltrekord. "Das steckt viel Training und viel Arbeit dahinter, auch eine gewisse Portion Mut und Selbstvertrauen", sagte Märtens im ARD-Interview. Für die Zukunft schließe er einen weiteren Weltrekord nicht aus, betont aber: "So ein Rennen schwimmt man nicht alle Tage." Er habe insbesondere aus Wettkämpfen in der Vergangenheit gelernt, bei denen er auch mal zu schnell angegangen war - wie zum Beispiel über die 200 Meter bei den Olympischen Spielen in Paris, als er sein hohes Tempo am Ende nicht halten konnte und Fünfter wurde. Am gestrigen Sonntag in Berlin setzte er jedoch genau auf dieser Strecke mit 1:44,25 Minuten ein weiteres sportliches Ausrufezeichen, mit der er eine neue Weltjahresbestzeit aufstellte. Mit dieser Zeit hätte Märtens in Paris die Goldmedaille gewonnen.

Lukas Märtens wird von der Sporthilfe seit über sechs Jahren gefördert, 2019 zunächst in der Basis-Förderung, anschließend mehrere Jahre im Top-Team Future und in der Mercedes-Benz Elite-Förderung, aktuell erhält der Olympiasieger die Top-Team-Förderung.

Platz zwei bei der Sporthilfe-Wahl belegt Judo-Europameisterin Seija Ballhaus. Die 24-Jährige war bei der Europameisterschaft in Montenegro nicht zu schlagen und gewann den Titel in der Klasse bis 57 kg. Damit holte sie im Leichtgewicht die erste deutsche Goldmedaille seit 48 Jahren. Auf Platz drei wurde Gewichtheber Raphael Friedrich gewählt. Der 24-Jährige gewann bei den Europameisterschaften in Moldawien in der 89-kg-Klasse Gold im Stoßen sowie Silber im Reißen und sicherte sich mit 376 kg in der Gesamtwertung des olympischen Zweikampfs den EM-Titel.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athletin und die Athleten von der Athletenkommission im DOSB, von SPORT1 und von der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Lukas Märtens / Schwimmen: 59,7 %

2. Seija Ballhaus / Judo: 30,8 %

3. Raphael Friedrich / Gewichtheben: 9,5 %

