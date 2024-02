Sporthilfe

Ball des Sports 2024: Tombola-Hauptpreis von Mercedes-Benz im Wert von 110.000 Euro

Traditionelle Tombola beim 53. Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt: Sporthilfe verlost 1.100 Gewinne im Wert von mehr als 300.000 Euro.

Nur noch drei Tage, dann feiert die Sporthilfe zum 53. Mal den Ball des Sports. Genau wie im Vorjahr dient die Festhalle Frankfurt als Austragungsort für Europas größte Benefizveranstaltung im Sport, die traditionell Deutschlands Elite aus Wirtschaft, Politik, Sport sowie prominente Gesichter aus Kunst, Kultur und Gesellschaft zusammenbringt. Der durch den Ball des Sports akquirierte hohe sechsstellige Benefizerlös geht direkt an die Sporthilfe und die von ihr geförderten Nachwuchs- und Spitzensportler:innen.

Den Tombola-Hauptpreis stellt traditionell Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe: Der oder die Gewinner:in darf sich über einen Mercedes-Benz EQS 350 in obsidianschwarz im Wert von 110.000 Euro freuen. Daneben winken 1.099 weitere Gewinne, darunter auch viele "Money can't buy"-Specials. Verkauft werden die Lose für die Tombola (präsentiert von der Glücksspirale) traditionell von Mitgliedern des Sporthilfe Alumni Clubs - ehemaligen Athlet:innen, die während ihrer aktiven Sportkarriere selbst von der Sporthilfe-Förderung profitiert haben.

Die Spitzenpreise der diesjährigen "Ball des Sports"-Tombola:

EQS 350 in obsidianschwarz im Wert von 110.000 Euro von der Mercedes-Benz AG*

Luxusreise auf die Malediven: Zwei Emirates Business Class-Flüge und fünf Nächte im Fünf-Sterne-Resort Kuda Villingili in einer Beach Villa mit Private Pool inklusive Vollpension. Kostenloser Speed Boat-Transfer im Wert von 21.000 Euro. (Gespendet von: Emirates & Kuda Villingili)

Eine Woche (sechs Übernachtungen mit Frühstück) Golfurlaub für zwei Personen in SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course inklusive täglichem Greenfee im Wert von 6.700 Euro (Gespendet von: 12.18. Investment Management GmbH)

Heimkinoprojektor (DLA-NP5) mit 4K-Auflösung, HDR-Wiedergabe, Gaming-Modus und 3D-Paket mit Brille im Wert von 6.247 Euro (Gespendet von: JVCKENWOOD Deutschland GmbH)

Reise für zwei Personen nach Liverpool inklusive Spielbesuch beim FC Liverpool gegen Tottenham am 04.05.2024. Mit enthalten sind zwei Übernachtungen und ein Meet and Greet mit Trainer Jürgen Klopp im Wert von 6.000 Euro (Gespendet von: Deutsche Vermögensberatung AG)

Sonderflugreise für zwei Personen zu einem Auswärtsspiel der UEFA-Champions League in der Gruppenphase des FC Bayern München in der Saison 2024/25 im Wert von 6.000 Euro (Gespendet von: FC Bayern AG)

Elektroroller nach Wahl im Wert von 5.000 Euro (Gespendet von: Deutsche Leasing AG)

7-tägige Luxus-Wellness-Auszeit im 5-Sterne Superior Hotel Deimann Sauerland für zwei Personen in einer Juniorsuite Deluxe inklusive Deimann Verwöhn-Halbpension im Wert von 4.700 Euro (Gespendet von: Hotel Deimann)

All-inclusive-Urlaub für Strandliebhaber: Eine Woche, inklusive Flug, für zwei Personen in einer Suite mit Meerblick im R2 Buganvilla Hotel & Spa 4*+ auf Fuerteventura - Privattransfer sowie zwei Ausflüge nach Wahl inkludiert - im Wert von 4.250 Euro (Gespendet von: schauinsland-reisen gmbh)

Ein Erlebnistag am Hockenheimring inklusive Dinner für bis zu zwölf Personen im Wert von 4.212 Euro (Gespendet von: emodrom group holding gmbh)

Premium-All-inclusive-Urlaub für jeden Geschmack: Eine Woche, inklusive Flug, für zwei Personen im Aldiana Club Fuerteventura im Wert von 4.000 Euro (Gespendet von: ALDIANA GmbH)

Walter Knoll FK Schalensessel im Wert von 4.000 Euro (Gespendet von: Walter Knoll AG & Co. KG)

Neben der Ziehung der Tombola-Glücksfarbe gehören zu den weiteren Höhepunkten im Gala-Programm unter anderem das Sport- und Showprogramm, in diesem Jahr mit gleich vier Sportarten: Judo (präsentiert von Deutsche Bank), Fechten (präsentiert von Generali & Deutsche Vermögenberatung), Breaking (präsentiert von adidas) sowie 3x3-Basketball (präsentiert von LOTTO Hessen). Wie gewohnt sind die Flächen für das Sportprogramm in diesem Jahr wieder aufwendig in die festliche Kulisse der Festhalle Frankfurt integriert. Die Ballgäste dürfen sich also auf Spitzensport zum Anfassen freuen. Eingebettet ist das Sportprogramm in ein von Star-Koch Nelson Müller kreiertes Gala-Dinner, präsentiert von PwC Deutschland. Unterstützung erhält Müller von accente, dem gastronomischen Tochterunternehmen der Messe Frankfurt. Als weiteren Höhepunkt präsentiert Mainova den traditionellen Mitternachts-Act mit einer gemeinsamen Soundsystem-Show von Soul-Sängerin Joy Denalane und Musiker Max Herre.

Was den 53. Ball des Sports ebenfalls auszeichnen wird, sind die Erlebniswelten, in denen die Gäste nach dem traditionellen Eröffnungstanz einen langen Abend in bester Gesellschaft genießen können. Neben dem zentralen Anlaufpunkt, der Lounge der Nationalen Förderer der Sporthilfe, laden viele weitere Lounges zum Feiern und Genießen ein. Darunter auch die Sporthilfe-Kuratoriums-Lounge, präsentiert von Emirates, als attraktive Anlaufstelle für alle Kurator:innen und Gäste. Die Möglichkeit, an dem Abend selbst aktiv zu werden, bieten darüber hinaus eine Vielzahl an Aktivstationen.

Für die Sporthilfe ist der Ball des Sports sowohl finanziell als auch ideell die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Die Stiftung erwirtschaftet durch ihr Highlight-Event einen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der Athletenförderung. Zudem genießt der Ball des Sports großes mediales Interesse und bringt die Sporthilfe-geförderten Athlet:innen wie kein anderes Event mit Partnern und Förderern der Sporthilfe, Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft und Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammen.

Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro. Der Wiesbadener Kurier produziert die von PwC Deutschland präsentierte Mitternachtszeitung für die Gäste beim Ball des Sports 2024. Für bargeldloses Bezahlen sorgt hier die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe, mit ihrem Partner VERT.

Auszug aus der aktuellen Gästeliste zum 53. Ball des Sports: Prominente Gäste - Ball des Sports - Events - Stiftung Deutsche Sporthilfe

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

