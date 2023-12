Joy Denalane und Max Herre sind Top-Act beim 53. Ball des Sports

Frankfurt am Main (ots) - Die 53. Auflage der Benefizveranstaltung der Sporthilfe steigt am 17. Februar 2024 in der Festhalle Frankfurt zugunsten Deutschlands bester Nachwuchs- und Spitzensportler:innen Eine Benefizveranstaltung, die im europäischen Sport ihresgleichen sucht: Am 17. Februar 2024 bittet die Sporthilfe wieder rund 1.600 Gäste in die Frankfurter Festhalle, darunter Deutschlands Elite aus Sport, Wirtschaft, ...

