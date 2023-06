ZDF-Programmänderung Woche 25/23

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Sonntag, 9. Juli 2023, 18.00 Uhr ZDF.reportage Mega-Party in Kroatien Spring Break an der Adria Film von Ralf Wilharm Auf dem "Spring Break"-Festival in Kroatien herrscht der Ausnahmezustand: Sonne, Saufen und Hoffnung auf ein sexuelles Abenteuer, das ist die Erfolgsformel von Europas größtem Party-Event. Zehntausende von Jugendlichen steigen in einen der Billigflieger oder reisen mit ...

mehr