Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V.

"Ton & Erklärung 2022": Lionel Martin gewinnt den 1. Preis des diesjährigen Musikwettbewerbs des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im Fach Violoncello

Berlin/Hannover (ots)

Die Preisträger des Musikwettbewerbs "Ton & Erklärung 2022" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft stehen fest: Lionel Martin (18 Jahre) gewinnt den 1. Preis und 10.000 Euro Preisgeld. Joel Blido (23 Jahre) erhält den mit 5.000 Euro dotierten 2. Preis. Ein mit 3.000 Euro dotierter 3. Preis geht an Moritz Huemer (22 Jahre). Zusätzlich zum Preisgeld erhalten die Preisträger die Möglichkeit zu zahlreichen Konzertengagements in der Saison 2022/23. Der 1. Preis beinhaltet darüber hinaus die Möglichkeit zur Uraufführung einer Auftragskomposition des Kulturkreises.

Einen Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro stiftete das Gremium Musik des Kulturkreises für Ivan Skanavi für seine bemerkenswerte Aufführung der Cello Sonate Nr. 1 von Alfred Schnittke.

Der Vorsitzende der Jury, Daniel Müller-Schott, über den 1. Preisträger:

"Lionel Martin hat die Jury durch die Ernsthaftigkeit seines Cellospiels überzeugt. Seine Einführungen waren inspirierend und haben die Hintergründe seiner Suche nach einer persönlichen Interpretation unterstrichen. Im Finale ist es ihm gelungen, die vielschichtigen Facetten der diabolisch-grotesken Abgründe des ersten Cellokonzerts von Schostakowitsch kraftvoll darzustellen."

Zum Cellowettbewerb "Ton & Erklärung 2022"

15 junge Cellist*innen präsentierten sich vom 3. bis 5. März 2022 der renommierten Jury unter Vorsitz von Daniel Müller-Schott. Der Wettbewerb fand in Kooperation mit NDR Kultur und der NDR Radiophilharmonie im NDR in Hannover statt. In der Finalrunde wurden die Musiker von der NDR Radiophilharmonie unter Leitung des iranischen Dirigenten Hossein Pishkar begleitet.

Jury "Ton & Erklärung 2022"

Daniel Müller-Schott, Internationaler Solist (Juryvorsitz)

Prof. Maximilian Hornung, Internationaler Solist und HMTM München

Dr. Eleonore Büning, Musikkritikerin

Bettina Taheri-Zacher, NDR Kultur

sowie das Gremium Musik des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft unter Vorsitz von Prof. Dr. Tobias Wollermann

Preisverleihung

Die feierliche Preisverleihung findet im Rahmen eines Preisträgerkonzerts im Oktober 2022 anlässlich der 71. Jahrestagung des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft in Frankfurt am Main statt.

Zum Musikwettbewerb des Kulturkreises

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. veranstaltet seinen Musikwettbewerb "Ton & Erklärung" alternierend in den Fächern Klavier, Violine, Violoncello und Gesang. Der diesjährige Wettbewerb richtete sich an Cellist*innen aller Nationalitäten im Alter zwischen 17 und 27 Jahren, die an einer deutschen Hochschule studieren bzw. deutsche Staatsbürger sind und im Ausland studieren. Die Jury beurteilt sowohl die künstlerischen und technischen Leistungen als auch die Vermittlung des Repertoires in Form individueller Moderationsbeiträge. Bestandteil des Wettbewerbs ist auch ein professionelles Moderationscoaching für die Teilnehmenden.

Die Biografien der Preisträger finden Sie unter https://www.kulturkreis.eu/kuenstlerfoerderung/musik/ton-erklaerung-2022

Pressefotos unter https://www.kulturkreis.eu/presse

