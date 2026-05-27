PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsches Institut für Menschenrechte mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Deutsches Institut für Menschenrechte

Bekämpfung von Menschenhandel und Ausbeutung: Menschenrechtsinstitut begrüßt Strafrechtsreform

Berlin (ots)

Zum heute im Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1712 erklärt Naile Tanis, Leiterin der Berichterstattungsstelle Menschenhandel des Deutschen Instituts für Menschenrechte:

"Der Gesetzentwurf enthält wichtige Verbesserungen zur Strafverfolgung von Menschenhandel sowie zum Schutz der Betroffenen von Menschenhandel und stellt einen bedeutenden Fortschritt dar. Besonders positiv ist die Neuordnung der Straftatbestände zu Menschenhandel und zu sexueller Ausbeutung im Strafgesetzbuch sowie die Vereinfachung der Straftatbestände. Diese Straftaten waren bisher schwer nachweisbar. Umso erfreulicher ist der Ersatz des Ausnutzens einer "Zwangslage" durch das Ausnutzen einer "schutzbedürftigen Lage" und der Verzicht auf das Merkmal "rücksichtsloses Gewinnstreben". Diese Änderung tragen dazu bei, dass Gerichte künftig stärker die Gesamtsituation der Betroffenen berücksichtigen müssen.

Besonders wichtig ist das sogenannte Non-Punishment-Prinzip, das sicherstellt, dass Betroffene nicht für Straftaten verfolgt werden, die sie aufgrund ihrer Lage als Betroffene von Menschenhandel begangen haben. Der Gesetzesentwurf schafft erstmals eine Sonderregelung für Betroffene von Menschenhandel und Ausbeutung. Eine Umwandlung der "Kann-Regelung" in eine "Soll-Regelung" ist dringend nötig.

Kritisch bleibt aus menschenrechtlicher Sicht, dass im Aufenthaltsrecht keine ausreichenden Verbesserungen erfolgt sind. Dies verhindert, dass alle Betroffenen ihre Rechte auf Bedenk- und Stabilisierungsfrist oder Sozialleistungen geltend machen können. Hier sieht das Institut im weiteren Gesetzgebungsverfahren Nachbesserungsbedarf."

Berichterstattungsstelle Menschenhandel

Die Bundesregierung hat das Deutsche Institut für Menschenrechte mit der Berichterstattung über die Umsetzung der Europaratskonvention gegen Menschenhandel und der EU-Richtlinie gegen Menschenhandel betraut. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert die vierjährige Aufbauphase der Berichterstattungsstelle Menschenhandel.

WEITERE INFORMATIONEN

Deutsches Institut für Menschenrechte (2025): Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1712. Berlin

https://ots.de/UVxxfP

Pressekontakt:

Ute Sonnenberg, 2. Pressesprecherin
Telefon: +49 30 259 359 453
E-Mail: sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.de

www.institut-fuer-menschenrechte.de
Bluesky | LinkedIn | Mastodon | YouTube

Original-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsches Institut für Menschenrechte mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Deutsches Institut für Menschenrechte
Weitere Storys: Deutsches Institut für Menschenrechte
Alle Storys Alle
  • 15.04.2026 – 17:48

    Presseeinladung: Menschenrechte als Kompass - 25 Jahre Deutsches Institut für Menschenrechte / Veranstaltung am 22. April 2026 | 16:00 - 19:00 Uhr | Berlin (Futurium)

    Berlin (ots) - Rechtsstaatlichkeit, staatliche Handlungsfähigkeit und eine lebendige Zivilgesellschaft stehen vor erheblichen Herausforderungen. Zugleich sind sie die tragenden Säulen einer freiheitlichen Demokratie. Wie können sie unter veränderten politischen, gesellschaftlichen und internationalen ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:40

    Deutschland muss endlich barrierefrei werden

    Berlin (ots) - Seit dem 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft und sichert Menschen mit Behinderungen ihre Rechte zu. Doch bei der Umsetzung bleibt viel zu tun. Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert deshalb von Politik und Wirtschaft mehr Einsatz für Barrierefreiheit und Inklusion. Besonders bei der Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) sieht das Institut ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:22

    Digitale Gewalt gegen Frauen bedroht auch die Demokratie

    Berlin (ots) - Mädchen verlassen die Schule, weil sie im Klassenchat systematisch gedemütigt werden. Anwältinnen ziehen sich aus sozialen Netzwerken zurück, nachdem sie dort diffamiert werden. Politikerinnen geben ihr Amt auf, weil Drohungen ihren Alltag bestimmen: Geschlechtsspezifische Gewalt in ihrer digitalen Dimension hat viele Formen und gravierende Folgen - für Frauen und Mädchen individuell und für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren