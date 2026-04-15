Deutsches Institut für Menschenrechte

Presseeinladung: Menschenrechte als Kompass - 25 Jahre Deutsches Institut für Menschenrechte

Veranstaltung am 22. April 2026 | 16:00 - 19:00 Uhr | Berlin (Futurium)

Berlin (ots)

Rechtsstaatlichkeit, staatliche Handlungsfähigkeit und eine lebendige Zivilgesellschaft stehen vor erheblichen Herausforderungen. Zugleich sind sie die tragenden Säulen einer freiheitlichen Demokratie. Wie können sie unter veränderten politischen, gesellschaftlichen und internationalen Rahmenbedingungen gestärkt und weiterentwickelt werden? Welche Rolle spielen Menschenrechte dabei - als verbindlicher Rahmen und als Kompass für politisches Handeln?

Um diesen und vielen weiteren Fragen nachzugehen, bringt das Deutsche Institut für Menschenrechte prominente Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Ziel ist ein offener, ernsthafter Austausch über demokratische Resilienz - jenseits parteipolitischer Linien und im Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung.

Mittwoch, 22. April 2026, von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr I anschließend Get-Together Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin.

Programm: https://ots.de/mEkafj

Der Anlass: Das Deutsche Institut für Menschenrechte wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu dieser Gelegenheit begrüßen und uns mit Ihnen austauschen zu dürfen. Gerne unterstützen wir Sie nach Möglichkeit bei der Vereinbarung von Interviews am Rande der Veranstaltung.

Senden Sie uns bei Interesse eine E-Mail mit Ihrer Anmeldung oder Ihren Rückfragen an pressestelle@institut-fuer-menschenrechte.de

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