Statistisches Bundesamt

Europäischer Statistikwettbewerb 2026: Statistik-Pokal für Deutschland geht nach Berlin und Nordrhein-Westfalen

WIESBADEN (ots)

Ehrung der nationalen Siegerteams am 9. Juni 2026 in Wiesbaden

Für die Finalistenteams geht es in die europäische Wettbewerbsrunde

29 000 Schülerinnen und Schüler machen europaweit mit

Die nationale Phase des Europäischen Statistikwettbewerbs ist beendet und die Siegerteams stehen fest: In der Kategorie B (Klassenstufen 8, 9 und 10) siegte das Team "NUMERUS" des Silverberg-Gymnasiums in Bedburg in Nordrhein-Westfalen. In der Kategorie A (Klassenstufen 11, 12 und 13) gewann das Team "TWINVAR" aus der Sportschule im Olympiapark in Berlin. Damit holte die Berliner Sportschule zum zweiten Mal den Sieg in die Hauptstadt. Die Siegerinnen und Sieger werden zur offiziellen Preisverleihung mit Überreichung der Urkunden und Gewinne am 9. Juni 2026 ins Statistische Bundesamt (Destatis) nach Wiesbaden eingeladen. Mit ihrem Erfolg im nationalen Vorentscheid nehmen beide Teams an der europäischen Phase des Wettbewerbs teil und messen ihre Datenkompetenz mit Teilnehmenden aus ganz Europa.

Europaweit sind im laufenden Schuljahr 2025/2026 rund 29 000 Schülerinnen und Schüler aus 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Union Teil des Statistikwettbewerbs. Auf europäischer Ebene wird der Wettbewerb vom europäischen Statistikamt Eurostat durchgeführt.

Eine nationale Jury, in der das Statistische Bundesamt und die Statistikabteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) vertreten sind, ermittelte in beiden Kategorien die nationalen Sieger- und Finalistenteams. Die Jury zeigte sich beeindruckt von den Ergebnispräsentationen und davon, wie die Schülerinnen und Schüler ihre persönliche Lebenssituation mit Statistik in Verbindung bringen und das Datenmaterial nutzen, um persönliche Fragestellungen zu erforschen. Mit der Aufgabe, Daten aus der Zensusdatenbank zu verwenden, war eine Fülle an Themen und regionale Ebenen vom kompletten Bundesgebiet bis zu allen 10 786 Gemeinden Deutschlands für die Teilnehmenden geboten. Ob Storytelling oder Comic-Geschichten: der Kreativität waren bei der Analyse und Darstellung der Daten keine Grenzen gesetzt.

Weiter geht es in die europäische Finalrunde

Kreativ geht es auch in Runde drei weiter: Im europäischen Finale wird ein Video zum Thema "Statistical Portrait" gedreht. "Telling the best stories with numbers", so beschreibt Eurostat den Wettbewerb. Die Siegerteams der Videophase werden im Juni 2026 von Eurostat bekannt gegeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich auf eine Reise zur Preisverleihung freuen - in diesem Jahr nach Sofia in Bulgarien.

Datenkompetenz fördern und Interesse an Statistik wecken

Der Europäische Statistikwettbewerb soll europaweit die Datenkompetenz junger Menschen fördern und die Bedeutung zuverlässiger Datenquellen bewusst machen. Gleichzeitig soll bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse an Statistik geweckt werden. Lehrkräfte können durch den Einsatz realer Datensätze von Primärquellen im Unterricht diese Voraussetzungen mit dem Wettbewerb schaffen. Zu gewinnen gibt es neben Sachpreisen auch viele wertvolle Teamerfahrungen für junge Menschen. Die nächste Anmeldephase für den ESC 2027 wird im Herbst 2026 starten und auf den Social-Media-Kanälen wie auch auf der Webseite geteilt.

Weitere Informationen:

Alle Informationen zum Europäischen Statistikwettbewerb einschließlich der Ergebnisse aller Finalteams beim deutschen Vorentscheid bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de/esc). Mehr zum Wettbewerb ist dort auch in unserem Kurzfilm zum ESC zu sehen.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Pressestelle Telefon: +49 611 75 3444 esc@destatis.de

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