Drees & Sommer SE

Autobahn GmbH eröffnet neuen Schnellladepark an der A8

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest hat heute auf dem Parkplatz Heckengäu bei Rutesheim an der A8 einen neuen Schnellladepark eröffnet. Er ist Teil des bundesweiten Ladeinfrastruktur-Ausbaus durch das Bundesministerium für Verkehr und ermöglicht Elektrofahrzeugen eine schnelle und komfortable Aufladung.

Der heute eröffnete Schnellladepark befindet sich an der A8 (Fahrtrichtung Salzburg) an der Parkplatz-mit-WC-Anlage (PWC) Heckengäu. Als Teil des bundesweiten Ladeinfrastruktur-Ausbaus des Bundesverkehrsministeriums ist er mit modernster Technik ausgestattet und bietet vier Ladepunkte. Jeder Anschluss stellt bis zu 400 kW zur Verfügung. Rechnerisch reicht das, um einen Mittelklassewagen binnen 10 Minuten mit Strom für 300 bis 500 Kilometer (je nach Verbrauch) zu laden. Die Zukunftsfähigkeit des Ladeparks ist damit gesichert. Teilen sich zwei Fahrzeuge eine Säule, kann jedes von ihnen immer noch mit mindestens 200 kW geladen werden. Betreiber ist die autostrom plus GmbH. Das Bezahlsystem akzeptiert alle gängigen Ladekarten sowie Debit- und Kreditkarten.

Mit dem Deutschlandnetz schafft das Bundesverkehrsministerium (BMV) 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos. Sie entstehen in Regionen, in Städten und an unbewirtschafteten Autobahn-Rastanlagen, die bislang weiße Flecken auf der Ladelandkarte waren.

Private Unternehmen bauen die mehr als 1.000 Standorte des Deutschlandnetzes im Auftrag des BMV. Rund 900 Standorte entstehen im urbanen und ländlichen Raum, 200 direkt an den Autobahnen. Wenn im Jahr 2026 alle Standorte fertiggestellt sind, finden Autofahrerinnen und Autofahrer deutschlandweit schnell und ohne Umwege die nächste Schnellladesäule. Weitere Informationen: www.deutschlandnetz.de

Zitate zur Eröffnung:

Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister: "Mobilität muss sich an den Bedürfnissen der Menschen und der Wirtschaft orientieren. Deshalb setzen wir auf Fortschritt mit Verantwortung: Wir investieren mit dem Deutschlandnetz konsequent in eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur überall im Land und schaffen damit die Voraussetzungen für eine nachhaltige und innovative Mobilität in ganz Deutschland. Der heute neu eröffnete Deutschlandnetz-Schnellladepark direkt an der Autobahn ermöglicht Elektromobilität im Alltag - für Pendler, Familien und Unternehmen gleichermaßen."

Dr. Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH:

"Die Autobahn GmbH treibt den Aufbau der Ladeinfrastruktur kräftig voran, um Elektromobilität für alle und auf allen Routen zu ermöglichen. Insgesamt bauen wir mit dem Deutschlandnetz an den Autobahnen 1.000 Schnellladepunkte an 200 Standorten auf."

Christine Baur-Fewson, Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest:

"Schnellladeparks sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur klimafreundlichen Mobilität. Die A8 ist von herausragender wirtschaftlicher und logistischer Bedeutung, für die Wirtschaftsregion Stuttgart ebenso wie für angrenzende Länder und Bundesländer. Doch auch Urlaubsreisende nutzen diese hochfrequentierte Strecke. Wir sind deshalb froh, Verkehrsteilnehmenden auf der A8 nun die Möglichkeit zu bieten, schnell und bequem ihre Fahrzeuge zu laden."

Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands der Drees & Sommer SE:

"Der Heckengäu-Schnellladepark an der A8 zeigt beispielhaft, dass die so notwendige Transformation der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland Fahrt aufgenommen hat - vorangetrieben durch die konsequente Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie die effiziente Umsetzung durch die Autobahn GmbH. Gemeinsam schaffen alle Partnerunternehmen im Rahmen des Deutschlandnetzes die Grundlage für eine klimafreundliche Mobilität, die Wirtschaftskorridore entlastet und europaweite Transitströme integriert. Genau ein solcher Schulterschluss zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft ist der Schlüssel, um Investitionsstaus zu lösen, Wachstum zu beschleunigen und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern."

Das internationale Beratungsunternehmen für Bau und Infrastruktur Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart gehört zu den Gesellschaftern der autostrom plus GmbH.

Dr. Burkhard Seizer, Geschäftsführer der autostrom plus GmbH:

"Die A8 zählt zu den am stärksten befahrenen West-Ost-Achsen Süddeutschlands. Der neue Deutschlandnetz-Schnellladepark am unbewirtschafteten Parkplatz Heckengäu schließt hier eine Lücke: Wer vermeiden möchte, die Autobahn zu verlassen und auch keinen Halt an der Raststätte benötigt, der kann am Standort Heckengäu erstmals direkt ultraschnell laden. Das ermöglicht gerade in diesem hochfrequentierten A8-Abschnitt den Pendel- und Transitfahrenden einen sehr kurzen und unkomplizierten Ladestopp und eine nahtlose Weiterfahrt."

Über autostrom plus:

Die autostrom plus GmbH mit Sitz in Hannover errichtet und betreibt im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 99 Schnellladeparks mit 482 Ladepunkten an unbewirtschafteten Autobahnraststätten, vor allem in Ost- und Süddeutschland. Das 2024 gegründete Gemeinschaftsunternehmen führender Energie-, Infrastruktur- und Planungsunternehmen hat bislang bereits 42 Schnellladeparks mit 210 Ladepunkten realisiert und setzt beim Betrieb auf 100 Prozent Ökostrom, hohe Ladeleistungen sowie transparente, faire Ladekonditionen. Zu den Gesellschaftern gehören die Drees & Sommer SE, die enercity AG, die Q1 Energie AG, die Pohl-Gruppe, die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, die RheinEnergie AG mit der TankE GmbH sowie die Westfalen Weser Ladeservice GmbH.

Über die Autobahn GmbH des Bundes:

Die Autobahn GmbH des Bundes ist verantwortlich für die Planung, den Bau, den Betrieb, die Erhaltung, die Finanzierung, das Verkehrsmanagement sowie die vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen. Seit dem Betriebsstart am 1. Januar 2021 vereint die Autobahn GmbH die Vorteile einer zentral aufgestellten Organisation mit den Stärken der regionalen Verankerung ihrer zehn Niederlassungen. Mit mehr als 13.000 Kilometern Autobahnnetz ist die Gesellschaft einer der größten Autobahnbetreiber Europas.

Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell