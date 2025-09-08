Flipper Consulting GmbH

Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH: Fix und Flip mit Herz, Hirn und Handschlagqualität

Viele Berufstätige wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit – doch der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt riskant, überfordernd und schwer planbar. Johannes Schwärzler, Gründer von Deutschlands größtem Fix & Flip Youtube Kanal Flipper Immo, kennt diese Hürden aus eigener Erfahrung. Mit einem strukturierten, praxisbewährten Betreuungsansatz zeigt er, wie Fix und Flip auch ohne Vorerfahrung erfolgreich gelingt. Welche Methoden dahinterstecken und warum sein Modell besonders für Arbeitnehmer eine attraktive Alternative zur klassischen Geldanlage ist, lesen Sie in diesem Beitrag.

Wer sich neben dem Beruf ein finanzielles Polster aufbauen will, steht oft vor einem Berg an Fragen: Lohnt sich Fix und Flip überhaupt noch? Wie finde ich die richtige Immobilie? Und wie funktioniert das Ganze, ohne selbst Handwerker zu sein? Viele Berufstätige träumen von mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit – doch der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt komplex, riskant und schwer greifbar. Genau hier setzt Johannes Schwärzler an. „Viele wissen, dass sie etwas ändern wollen – aber nicht, wie sie konkret anfangen sollen. Und genau da kommen wir ins Spiel“, sagt Gründer Johannes Schwärzler.

„Es reicht nicht, einfach nur eine Wohnung zu kaufen und zu hoffen, dass sich der Gewinn schon irgendwie einstellt – man muss den Prozess verstehen, strukturieren und strategisch angehen“, sagt Johannes Schwärzler. Er ist nicht einfach ein Mentor mit Theoriehintergrund, sondern jemand, der Fix und Flip selbst durchlebt, Fehler gemacht und daraus gelernt hat. Seine Methode basiert auf echter Praxis, detaillierter Marktkenntnis und einem System, das Schritt für Schritt funktioniert – nicht nur einmal, sondern wiederholt. Mehr als 100 Kunden sind diesen Weg bereits gegangen, nicht als Spekulanten, sondern als strategische Investoren im Nebenberuf. Dabei bringt Schwärzler nicht nur Immobilienwissen mit, sondern auch ein Gespür für Menschen und Situationen – und schließt damit genau die Lücke, die viele theoretische Weiterbildungen offenlassen.

Partner Flippen: Zusammenarbeit mit Substanz und Strategie im Fix-und-Flip-Markt

Das Partner Flippen Programm entstand aus den eigenen Erfahrungen von Johannes Schwärzler, der seine ersten Immobilienprojekte offen auf YouTube dokumentierte. Das große Interesse führte zur Gründung der Flipper Consulting GmbH gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Benedikt Gentner. Statt reinem Wissenstransfer setzt das Unternehmen auf persönliche Begleitung – von der Prüfung der Kaufunterlagen bis zur praktischen Umsetzung auf der Baustelle. Ziel ist es, Menschen zu befähigen, Immobilien eigenständig zu renovieren und gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Die Zielgruppe sind vor allem gutverdienende Angestellte, die sich neben dem Beruf ein zweites finanzielles Standbein aufbauen möchten. Fix und Flip gilt dabei oft als Baustein für die private Altersvorsorge. „Unsere Kunden wollen meist nicht gleich hauptberuflich ins Immobiliengeschäft einsteigen, sondern den Weg Schritt für Schritt gehen“, so Benedikt Gentner. Häufige Zweifel am Markt begegnet Johannes Schwärzler offen und datenbasiert. „Der Markt ist aktuell so attraktiv wie selten zuvor – es gibt hohe Nachfrage, aber wenig Neubau“, erklärt er.

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal: Die Renovierungen sind exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten. „Wir wissen genau, für wen die Wohnung gedacht ist – und richten das Design danach aus“, sagt Johannes Schwärzler. So entstehen hochwertige Objekte, die über Marktwert verkauft werden können. Gleichzeitig wird durch digitale Analysen und klare Käuferprofile das Risiko minimiert – statt zu spekulieren, wird gezielt investiert.

Kundenreise beim Partner-Flippen: Umfassende Begleitung bis zum erfolgreichen Verkauf

Das Partner Flippen Programm ist auf 12 Monate ausgelegt und ermöglicht den Teilnehmern, in diesem Zeitraum mehrere Projekte zu betreuen – der Rekord liegt bisher bei drei Wohnungen pro Kunde. Die Begleitung deckt den gesamten Prozess ab: von der teilautomatisierten Wohnungssuche, unterstützt durch digitale Strategien, über die Renovierungsplanung bis hin zum Verkauf mit gezieltem Käufermatching. Johannes Schwärzler ist dabei persönlich nah am Kunden, sei es teilweise vor Ort auf den Baustellen oder im direkten Austausch.

Für viele Einsteiger ist besonders wichtig, dass die Umsetzung keine handwerklichen Eigenleistungen verlangt. Stattdessen liegt der Fokus auf der strategischen und kaufmännischen Seite, während das Handwerk professionell organisiert und begleitet wird. Das Team unterstützt zudem bei der Finanzierung und sorgt für einen realistischen finanziellen Rahmen pro Projekt. Ein Beispiel zeigt den Mehrwert: Ein Kunde, der mit Wasserschaden und Renovierungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte, erhielt durch Johannes und sein Team die nötige Unterstützung, um das Projekt zu stabilisieren, erfolgreich zu verkaufen und motiviert zum nächsten Projekt zu gehen.

Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH: Authentischer Partner mit umfassender Erfahrung

Die Zusammenarbeit mit Johannes Schwärzler zeichnet sich durch Nähe, Authentizität und partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe aus – Werte, die Kunden sehr schätzen. Walter, ein Teammitglied, beschreibt: „Johannes lebt das, was er lehrt, täglich selbst und wohnt noch auf dem Bauernhof seiner Kindheit. Er ist kein abgehobener Experte, sondern jemand, der zusammen mit den Kunden auf Augenhöhe arbeitet.“ Neben dieser menschlichen Komponente bringt Johannes umfangreiche Expertise aus Handwerk, Immobilienerfahrung und Vertrieb mit, die er durch seine Tätigkeit als Immobilienmakler in Dubai sowie seine eigene Praxis auf dem deutschen Markt aufgebaut hat. Sein weitreichendes Netzwerk, gestärkt durch Vorträge und den Austausch mit anderen Investoren, erhöht zudem die Qualität der Betreuung und sorgt für nachhaltigen Erfolg.

Vision und Fazit: Nachhaltiger Erfolg mit Johannes Schwärzler als verlässlichem Partner

Johannes Schwärzler fokussiert sich klar auf den deutschen Fix und Flip-Markt und verfolgt die Vision, die Nummer 1 für Menschen zu werden, die sich nebenberuflich ein nachhaltiges Einkommen durch Immobilien aufbauen wollen. Dabei stehen nicht nur finanzielle Erfolge im Vordergrund, sondern auch Vertrauen, Transparenz und echte Unterstützung für die Kunden.

Wer mit Johannes Schwärzler seinen Weg gehen möchte, sollte keinen schnellen Reichtum erwarten, sondern eine professionelle, langfristige Betreuung, die Qualität, Menschlichkeit und fundierte Expertise vereint. Für Arbeitnehmer, die mehr finanzielle Freiheit anstreben, bietet das Team von Johannes Schwärzler eine klare, nachvollziehbare und sichere Möglichkeit, Immobilien-Investments systematisch und erfolgreich umzusetzen.

